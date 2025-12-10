Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5级地震酿至少50伤 北海道新千岁机场天花掉落200人滞留

即时国际
更新时间：00:48 2025-12-10 HKT
发布时间：00:48 2025-12-10 HKT

日本本州东北部青森县东部海域于周一（8日）深夜发生黎克特制7.5级强烈地震，截至目前造成最少50人受伤。地震一度引发海啸警报，岩手县久慈港录得最高70厘米海啸。受地震影响，北海道新千岁机场部分天花板出现裂缝和剥落，加上暴风雪夹击，70多个航班取消，约200名旅客被迫滞留机场过夜。日本气象厅更自2022年机制设立以来，首次发布「北海道．三陆沿海后发地震注意情报」，警告未来一周内发生8级或以上大地震的机率显著上升。

 多次4级或以上余震  八户港现土壤液化

地震发生于当地时间8日晚上11时15分（香港时间10时15分），震央位于青森县八户市以东约80公里海域，震源深度约54公里。气象厅初时录得震级为7.6级，及后修订为7.5级。除了震央附近的青森县及岩手县震感强烈，远至东京亦有震感。主震后余震不断，多次达4级或以上，其中一次达6.4级。

强震导致多地受损，据央视及日媒报道，受伤人数已增至50人。在重灾区青森县八户市，有购物中心部分天花板倒塌，店内圣诞树倾倒；八户港渡轮码头附近更疑似出现土壤液化现象，地面裂开涌出泥水，部分区域下沉。

邻近的北海道亦受波及，门户新千岁机场在9日早上发现有天花板受损掉落，碎片散落一地。祸不单行的是，当地8日受暴风雪吹袭，已有75个航班取消，加上地震影响铁路停运，导致约200名旅客被迫滞留机场过夜，人数超出机场原本可接纳的150人上限。

地震后，日本气象厅随即向青森县、岩手县及北海道沿岸发出海啸警报。岩手县及多地分别观测到70厘米及50厘米高的海啸。警报于9日凌晨降级为「海啸注意」，并于清晨全部解除。

值得关注的是，日本气象厅在震后发布了「北海道．三陆沿海后发地震注意情报」。这是该预警系统自2022年启用以来首次发出。气象厅警告，根据统计，在发生7级或以上地震后，日本海沟和千岛海沟一带在未来一周内发生8级或以上巨大地震的机率，已由平时的0.1%飙升至1%。当局呼吁民众未来一周需保持高度警觉，做好防灾准备。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
12小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
15小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
12小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
11小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
9小时前
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
影视圈
8小时前
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
饮食
12小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
2025-12-08 10:00 HKT
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
7小时前