Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼雅加达大火增至最少22人死 疑无人机电池爆炸肇祸︱多图

即时国际
更新时间：21:21 2025-12-09 HKT
发布时间：21:21 2025-12-09 HKT

印尼首都雅加达一楝7层楼宇发生大火。当地警方通报，惨剧最少有22人确认身亡。

印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社

法新社报道，当地警方指，怀疑火势源于1楼的无人机电池爆炸，随后迅速蔓延至大楼上层。罹难者多为女性，其中包括1名孕妇。

死者包括孕妇

警方又指，随著救援人员持续搜寻，死亡人数仍可能上升。多数受害者没有明显烧伤，推测可能因吸入浓烟窒息身亡。

法新社现场画面显示，事发大楼外墙被烧黑，有些窗户破碎。该大楼为1家农业无人机服务公司办公场所。

当地警方曾表示，事发于今日中午时份，大厦一楼首先起火继而向上漫延。当时正属午饭时段，有部份员工留在大楼内用餐，有部份人出外。目前火势已被扑灭，搜索生还者的工作仍在继续。

该建筑为无人机公司「Terra Drone Indonesia」的办公室地点，该公司为采矿业和农业等行业的客户提供用于空中勘测活动的无人机。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:47
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
4小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
7小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
9小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
4小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
13小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
4小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
2小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
2025-12-08 21:00 HKT
连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应
饮食
9小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
8小时前