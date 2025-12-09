印尼雅加达大火增至最少22人死 疑无人机电池爆炸肇祸︱多图
更新时间：21:21 2025-12-09 HKT
发布时间：21:21 2025-12-09 HKT
发布时间：21:21 2025-12-09 HKT
印尼首都雅加达一楝7层楼宇发生大火。当地警方通报，惨剧最少有22人确认身亡。
法新社报道，当地警方指，怀疑火势源于1楼的无人机电池爆炸，随后迅速蔓延至大楼上层。罹难者多为女性，其中包括1名孕妇。
死者包括孕妇
警方又指，随著救援人员持续搜寻，死亡人数仍可能上升。多数受害者没有明显烧伤，推测可能因吸入浓烟窒息身亡。
法新社现场画面显示，事发大楼外墙被烧黑，有些窗户破碎。该大楼为1家农业无人机服务公司办公场所。
当地警方曾表示，事发于今日中午时份，大厦一楼首先起火继而向上漫延。当时正属午饭时段，有部份员工留在大楼内用餐，有部份人出外。目前火势已被扑灭，搜索生还者的工作仍在继续。
该建筑为无人机公司「Terra Drone Indonesia」的办公室地点，该公司为采矿业和农业等行业的客户提供用于空中勘测活动的无人机。
