3I/ATLAS︱星际访客彗星是敌是友？ 科学家拆解关键元素

星际彗星3I/ATLAS将在本月19日掠过地球，哈佛大学天体物理学家阿维·勒布（Avi Loeb）正在探讨这位星际访客究竟是敌是友。答案或许就藏在其化学成分之中。

「星际园丁」还是「连环杀手」？

勒布告诉《华盛顿邮报》，3I/ATLAS甲醇的含量远高于氰化氢（HCN）。从理论上，甲醇是生命起源的重要物质。相反，高浓度的氰化氢则是一种毒药。」

另一方面，ATLAS彗星也含有大量的硫化氢，而这种物质在一战期间曾被用作化学武器。勒布提出，与星际访客「相亲」，谨慎的做法是观察约会对象，判断其在地球上播撒过生命种子，还是散播毒药的「连环杀手」。

由于ATLAS彗星中甲醇含量比例较氰化氢异常高，故勒布推测其可能是「友善的」。

根据IFL Science报道，欧洲太空总署的「Juice」探测器在上月拍得ATLAS拖著两条尾巴，并在接近太阳时释放大量气体。勒布表示，甲醇是构成氨基酸和糖类的基本单元，两者是生命有机化学反应的基础。

这颗天体雪球甚至可能在其他星系中播撒过生命的种子。勒布先前曾推测，地球在其46亿年的历史中，曾被来自多个高等文明的「星际园丁」多次「授粉」。但3I/ATLAS复杂的喷流结构可能是太空船的火箭推进器，故勒布未排除其是「外星飞船」

ATLAS真实面目即将揭晓

3I/ATLAS彗星是一颗罕见的星际彗星，于2025年7月由ATLAS望远镜发现，是人类发现的第三颗星际天体。该彗星以异常活跃和奇特的蓝色光芒引起关注，其轨道显示3I/ATLAS将永远离开太阳系。 曾有人提出更大胆的猜想：其会不会是一艘外星探测器，正在穿越我们的太阳系？

多个太空望远镜，包括詹姆斯‧韦伯望远镜及Juice探测器，将于未来数月公布更多数据，或能揭示这位星际访客的真正面目。

