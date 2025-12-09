泰柬冲突 | 边境激战持续 柬平民6死泰军3死18伤

泰柬边境最新一轮冲突持续，柬埔寨国防部指，泰国军队周二凌晨炮击柬埔寨境内，造成2名平民死亡。柬埔寨在这次泰缅边境的冲突中，丧生的平民人数已上升至6人。而泰国军人则至少3死18伤。

柬埔寨国防部在facebook发文指出，泰国军方在周一午夜过后向边境省份奥多棉吉省开火，导致2名在56号国道上行驶的平民遭炮火炸死。

泰国大批民众到安置中心避难。美联社

柬埔塞指泰军持续炮轰柬边境。路透社

泰国陆军发言人苏瓦里说，冲突已造成泰方3名士兵牺牲、18名士兵受伤。路透社

柬指泰炮轰边境省份

泰柬之间的边境冲突再次升级，双方均指责对方肇生事端。联合国吁双方落实停火协议，泰国周二也表示，将采取行动驱逐境内的柬埔寨军队。

泰国海军周二上午发声明指出，已在泰国沿海哒叻省境内发现柬埔寨军队并加以驱逐，但并未就此提供更多细节。

泰国陆军发言人苏瓦里说，冲突已造成泰方3名士兵牺牲、18名士兵受伤。泰国外交部发言人尼康德称，外长蓬集格已向多国驻泰使节通报泰柬边境最新局势，并重申泰方行动出于自卫目的、遵循国际法及武力使用规则、且仅针对军事目标。

泰总理：不会通过谈判解决冲突

泰国总理阿努廷发表讲话说，目前发生在泰国与柬埔寨边境地带的冲突不会通过谈判得到解决。

柬埔寨总理洪玛奈周一晚则表示，泰国「绝不能以维护主权为借口，动用武力攻击平民村庄」。

联合国秘书长古特雷斯也透过发言人呼吁双方，「避免冲突进一步升级」，并「重新承诺落实今年初斡旋的停火协议」。

