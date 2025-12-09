Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5级地震 | 青森外海强震影响 福岛核废水暂停排海

更新时间：13:48 2025-12-09 HKT
发布时间：13:48 2025-12-09 HKT

日本东京电力公司（东电）鉴于青森县外海周一深夜发生地震后，福岛县沿岸接获海啸注意报，东电已于当天深夜暂停正在进行的福岛第一核电厂经处理核废水排海作业。

福岛电视台报道，地震发生过后，东电随即下令福岛第一核电厂与福岛第二核电厂内全体作业人员前往高处等地避难，并于当晚11时42分依计划停止福岛第一核电厂正在进行的核废水排海作业。

受青森地震影响，福岛核电厂暂停核废水排海。美联社
福岛第一核电厂。美联社
福岛第二核电厂。维基网站
而东电配合海啸注意报解除，也在周二上午解除员工避难指示。

东电表示，经过巡检，福岛第一与第二核电厂未因这次地震传出设备异常。

仍评估重启排海时间

而福岛第一核电厂的核废水排海设备，尽管未发生异常，但东电考量余震注意情报，仍在评估重启排海时间。

福岛第一核电厂从12月4日起开始排放第17波核废水，原定耗时19天排放约7800公吨到海中，并预计在本月22日结束这波排海作业。

而核废水排海前的最终阶段，是利用蓄水的水槽与海面的高低差排海。如果海面变高恐使核废水倒流，或是出现应该确认设备安全性的情况，依规定得停止排海。

去年3月及今年7月亦曾暂停排海

另外，若测得震度5以上的地震，或是当地接获海啸注意报、龙卷注意情报、高潮警报等，也得手动停止排海。迄今，东电曾在2024年3月的地震，以及今年7月的龙卷注意情报与海啸注意报时，手动停止排海作业。

核废水是福岛第一核电厂1号机到3号机反应炉之中，因福岛核灾融化凝结的熔融核燃料团块，接触到地下水及雨水等产生的污染水，经去除大部分放射性物质后排海。东电于2023年8月开始排放这些废水。

