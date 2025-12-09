俄乌战争 ｜ 乌将向美提交修订版和平计划 泽连斯基：中国无意助乌停火

在乌克兰总统泽连斯基与法国、德国和英国领导人在伦敦会谈后，乌克兰周二将向美国提交修订版和平计划，目标是结束俄乌战争。泽连斯基指出，在当前全球地缘政治角力下，中国并无意愿协助推动停火，因为一个被削弱、在战场上失利的俄罗斯并不符合中方利益。

随著俄乌战争即将届满4年，基辅在白宫要求迅速达成和平协议的压力下，希望在被外界普遍认为对俄罗斯有利且美国支持的草案中取得平衡。而英国首相施纪贤、法国总统马克龙、德国总理默茨和泽连斯基周一紧急召开会议，旨在增强乌克兰的谈判筹码。

乌英德法四国领导人在伦敦首相府会晤。美联社

泽连斯基认为中国无意助乌停火。美联社

宪法框架下无法割让领土

泽连斯基在会后告诉记者，修订后的计划包含20点，针对和谈方案中最具争议的领土议题，包括俄方希望将整个顿巴斯地区交由俄方控制，甚至涉及目前仍有乌军驻守的地区，泽连斯基重申，在乌克兰宪法框架下无法割让领土，「我们谁都没有这样的权力，不论是依据宪法、国际法，甚至从道义上来看皆然」。他也坦言，美国正设法寻求折衷方案。

他透露，初版方案中对乌方最不利的内容已被移除，乌方团队仍在调整现行20点提案，希望可在周二送交美国。他并指出，交换所有战俘及遣返遭俄方掳走的乌克兰儿童，是方案中的重要项目。

指没证据显示华向俄供武器

泽连斯基回应关于中国在谈判过程中所扮演的角色时说，中国虽具影响俄罗斯及总统普京的能力，但他认为「一个虚弱、战败的俄罗斯对中国并没有好处」，故中方并无意图支持停战，因此战事恐将延续。

他又指出，目前没有证据显示中国直接向俄罗斯提供武器，但根据乌方情报，中国确有向俄方输出电脑数值控制（CNC）工具机。

欧盟：任何协议须尊重乌主权

泽连斯基随后飞往布鲁塞尔，欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟理事会主席科斯塔在社交媒体上表示，任何和平协议都必须尊重乌克兰主权，并保障其长期安全。

泽连斯基透过加密通讯软件Telegram写道，他与2名欧盟机构首长及北约秘书长吕特的会面「良好且富有成效，我们的行动是协调一致且具建设性的。」

一名英国政府消息人士稍早表示，今次会议将著重讨论如何利用西方冻结的俄罗斯资产价值。

爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、波兰和瑞典等国的领导人呼吁欧盟，应迅速推动一项停滞已久的提案，利用这些资产为乌克兰提供资金。