OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁

英国26岁色情片女网红邦妮.布鲁（Bonnie Blue）在印尼峇里岛被捕。宣称在12小时内完成「千人斩」的邦妮，与1057名男性进行马拉松式性爱，她的影片其后遭到付费成人平台OnlyFans禁播下架，原因是影片内容违反规定。在上周四（4日），她与17名男子在印尼峇里岛被捕，被指违反当地严格的反色情法律，涉嫌在该国拍摄色情影片，有违道德。一旦被起诉，她将面临最高15年监禁。不过，当地法律专家指，她最有可能被驱逐出境。

涉拍摄色情片 违道德法

澳洲传媒报道，峇里岛警方突击搜查邦妮的租住的一间屋，指控她涉嫌拍摄色情片。她之后被关押在峇里岛库塔，与她一同被关押的还有一名28岁澳洲男子，以及2名英国男子。和她一同被捕的14名澳洲男子均已获释，未被起诉。据报和她一同被捕的男子年龄介乎19至40岁。

邦妮涉违反印尼道德法被捕。Bonnie Blue fb

邦妮是色情片女网红。Bonnie Blue IG

邦妮宣称12小时内达成「千人斩」。Bonnie Blu IG

邦妮在峇里岛被捕。Bonnie Blue Instagram

公众举报 警突袭拉人

澳洲新闻网站news.com.au指，真名为蒂娅·比林格（Tia Billinger）的邦妮，被峇里警方拘留数日后获释，但护照已被没收，她将面临移民官员48小时的讯问，官员将决定她的命运。她目前还不能自由离开。

巴东警察局长巴图巴拉表示，今次突击搜查行动是根据公众举报而展开。警方在行动中查获她臭名昭著的性爱巴士、专业摄影机、避孕套及勃起药物等。

法律专家料驱逐出境

如果她遭印尼严格的反色情法律起诉，将面临最高15年监禁和最高60亿印尼盾（约420万港元）的罚款。然而，一位印尼移民法专家表示，如果她被裁定罪名成立，很可能会被驱逐出境并禁止再次进入印尼，而不是被监禁。

她近来曾在社交平台上炫耀，自己在峇里岛与正在毕业旅行的年轻男子在酒吧互动。报道指出，有人目击她驾驶一辆货车，在峇里岛四处搭讪，并接载年轻男子。警方证实，他们查获了包括摄影器材和衣物在内的多件物品。