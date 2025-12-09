日本青森7.5级地震 | 东北新干线部分区间停驶 航班未受影响

受到日本青森县东方外海周一深夜发生规模7.5地震影响，东日本旅客铁道公司（JR东日本）宣布，东北新干线盛冈站到新青森站区间的双向列车，周二从首班列车开始暂停行驶。在空中交通方面，航班未受影响，将正常运行。

JR东日本指出，由于要检查区间的设备是否受到影响，而要停驶，这个区间的列车预计周二下午重启，不过仍有部分列车会取消或延迟。

青森市八户市一间购物中心在地震中受损。法新社

一列车受影响停顿 幸无人伤

另外，东北新干线一班列车受到地震影响，周二清晨开始停在青森县的七户十和田站，JR东日本上午已经派接驳车运送这些乘客到新青森站，目前这宗停车事件未传出有人受伤或身体不适。

而山形新干线、上越新干线、北陆新干线周二则照常行驶。

空中交通部分，日本全日空（ANA）与日本航空（Japan Airlines，日航）在周二上午6时未确认到各地机场跑道出现灾情，因此周二的航班预计正常运行。