排除资安疑虑 施纪贤开TikTok帐号 与年轻选民互动

即时国际
更新时间：10:00 2025-12-09 HKT
发布时间：10:00 2025-12-09 HKT

英国首相施纪贤在中国短片分享平台TikTok开设帐号，盼透过TikTok与年轻选民直接互动。这款应用程式在英国虽被禁止在政府装置上使用，但施纪贤仍决定使用TikTok。

英国首相办公室发言人表示，必须经过「安全防护措施」后，首相帐号方可使用。施纪贤在帐号上传的第1段影片中表示：「TikTok，来追踪我吧！」片中他与妻子一同出席唐宁街圣诞灯饰点灯仪式。

特朗普也是TikTok用户。路透社
特朗普也是TikTok用户。路透社
施纪贤开TikTok帐号，显示与泽连斯基（左一）、马克龙（右二）及默茨（右一）会晤。法新社
施纪贤开TikTok帐号，显示与泽连斯基（左一）、马克龙（右二）及默茨（右一）会晤。法新社
施纪贤与乌克兰总统泽运斯基在唐宁街10号官邸外拥抱。路透社
施纪贤与乌克兰总统泽运斯基在唐宁街10号官邸外拥抱。路透社

已上传首段影片

第2段影片则显示，施纪贤与乌克兰总统泽运斯基在唐宁街10号官邸外拥抱，随后2人与法国总统马克龙及德国总理默茨展开会谈，讨论结束俄罗斯与乌克兰战争方案。

2023年3月，伦敦因为TikTok母公司「字节跳动」在资讯安全上的疑虑，而明令禁止在政府装置上使用这款热门短影音应用程式，多数西方国家也有类似禁令。

约翰逊曾开通

在此禁令实施前，「唐宁街10号」官方帐号于2022年5月、时任首相约翰逊时期曾经开通过，但仅3个月就不再在帐号上发布新影片。

如今施纪贤的发言人表示：「多数政府装置仍然限制使用这款程式，我们对TikTok的安全政策并未改变。」

外界认为，目前施纪贤及其政府的民调支持度持续低迷下，他此举是努力让自己与选民更直接互动。

全球用户数约15亿

尽管外界持续关切资料安全等议题，TikTok依然是全球最受欢迎的社交应用程式之一，全球用户数约15亿，在英国有超过3000万名活跃用户。

除施纪贤外，美国总统特朗普、法国总统马克龙、澳洲总理阿尔巴尼斯等领袖也都在使用此一平台。

