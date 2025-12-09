法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　

法国总统马克龙与夫人布丽吉特近日访华行程中，在北京及四川成都多场公开活动备受瞩目，而其中吸引中国网民讨论的焦点之一，是一名始终紧贴在法国第一夫人身侧、眼神锐利的中国女保镳——严月霞（工作名），被网民封为「中国最美女保镖」。

冷峻眼神全程警戒 网民直呼：我愿意被她压制逮捕

根据澎湃新闻报道，自布丽吉特踏出专机梯级开始，严月霞便始终保持警戒姿态，眼神紧盯周遭环境，毫无懈怠。在大熊猫基地亮相时，她俐落步伐、俯身戒备的姿态，更令不少中国网民直呼「气场太强了」。

不少网友留言形容她「美貌与杀气并存」、「帅到犯规」、「这才是真正的玫瑰有刺」，甚至有人半开玩笑表示：「我愿意被她压制逮捕。」

专门负责外国女性领导人？多次护衞名人曝光

据报，40岁的严月霞，本是中国安全部门内的精英人员，负责保护外国女性领导人及夫人级人物。过去影像比对可见，她曾护衞泰国前首相贝东塔，以及叙利亚总统夫人阿斯玛等，其专业形象多次引起外界好奇。

真名疑为「徐瑾」 传少林俗家弟子、击败空手道冠军？

部分内地媒体如中新网等报道，有网民称「严月霞」并非真名，而是任务代号，她本名为「徐瑾」。更有小粉红声称她「少林寺俗家弟子」、「曾撂倒五名日本空手道冠军」。

不过，相关说法没有官方证实，可能为民间流传的传奇式渲染。

12月5日，布丽吉特在成都大熊猫繁育研究基地与大熊猫「圆梦」见面，严月霞全程贴身保护。由于动作果断、神情冷峻，网民纷纷表示：「比电影女特工更有气场」。亦有人打趣称：「外交看马克龙，花絮看严月霞。」

专家表示，她之所以能在社交平台「出圈」，源于其身形敏捷、警戒范围控制得当，相当符合高危安保任务标准。一名退休安保人员说：「真正的贴身护卫不是做明星，而是要做到任何风险都比本人先一步察觉。」

不管如何，严月霞此次因陪同法国第一夫人亮相，再次登上热搜，成了网民热议焦点。