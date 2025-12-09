日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命

日本青森县东方外海于本港时间8日晚间发生规模7.5强震（初报7.6级），深度约50至54公里，青森县八户市观测到最大震度6强。强震引发北海道、青森、岩手沿岸海啸警报，部分地区录得最高70厘米海啸。地震发生于寒冬深夜，民众仓皇逃离家园，多地传出停电、货架倒塌及建物受损灾情，不同的强震画面在社群平台疯传。

22楼旅客赤脚狂奔逃生 网民急劝「地震不能乱冲」

强震当下，许多旅日旅客亦分享惊险瞬间。据报一名在北海道住宿的台湾游客在直言「地震超大」，表示自己从22楼一路冲下至1楼，甚至紧张得忘记穿鞋，并上载影片，显示旅客集体沿著安全梯奔逃，气氛紧张。

不少网民提醒，高楼层地震时盲目往下跑恐更危险：「越往下压力越大，有时1楼更危险」、「逃生一定要穿鞋，玻璃碎满地会受伤」。亦有人指出当时北海道天气严寒，赤脚逃生更容易冻伤。

此外，一名在北海道的中国游客接受内地极目新闻访问，回忆指地震一刻整栋楼都在晃，明显震感，「所有人都从房间跑出来了，电梯停用，从楼梯跑下来」。

另有在东京、函馆的旅客亦表示感到「明显摇晃」，其中函馆一名台湾游客录下震动瞬间，街道警报大作、救护车声不断，加上当时飘雪，令外国旅客「以为世界末日来临」。

民众深夜被震醒 形容「像被从下往上猛推一把」

强震于深夜袭来，许多居民形容摇晃剧烈犹如「脚下被爆炸推起」。

青森县八户市一名四十多岁当地男子回忆，当时正在熟睡，突然感觉像被从床底猛然向上抬起，随后房屋猛烈左右摇晃，情况惊险。

八户市一间商务旅馆员工指，摇晃长达30秒，震力之强把桌上抽屉震开，物品四散。旅客原本疏散到室外，但因海啸警报生效，又被指示撤往顶楼。

便利店店员亦表示，强震持续3至4分钟之久，店内货架倒塌、玻璃樽碎满地，冷藏柜水花四溅，「完全不知道从哪开始整理」。

地鸣声伴随巨震 货架倒塌、浴场水柱直冲天花

朝日新闻记者描述，地震速报刚响起，随即感到「由下往上猛推」般的摇晃，伴随巨大地鸣声，墙上时钟掉落，多处物品砸落地面。余震频繁，海啸警报随即大响，居民心情紧绷。

日本电视台报道，八户市某旅馆大浴场的水因震动剧烈掀起浪头，水花几乎溅至天花板，显示震度惊人。

海啸警报后大量居民被迫零度低温中避难

强震后，北海道、青森、岩手多地接获避难指示，居民在接近零度的寒夜中撤离。日本政府已设立官邸对策室统筹灾情处理。

青森、多地亦一度出现停电及交通受阻。JR北海道宣布全线停驶，新千岁机场亦进行跑道检查。

截至目前，至少有多人受伤，幸未见大规模建物倒塌。

气象厅警告：未来数日仍恐有强烈余震

日本气象厅强调，未来数天内仍可能持续发生余震，呼吁民众提高警觉；专家提醒强震后24至48小时为余震最频繁期，沿海地区需留意海啸资讯。

青森与北海道居民在连番余震、寒冬与海啸警戒下度过惊魂一夜，当地政府仍持续掌握灾情及救援需求。