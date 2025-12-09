Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命

即时国际
更新时间：08:28 2025-12-09 HKT
发布时间：08:28 2025-12-09 HKT

日本青森县东方外海于本港时间8日晚间发生规模7.5强震（初报7.6级），深度约50至54公里，青森县八户市观测到最大震度6强。强震引发北海道、青森、岩手沿岸海啸警报，部分地区录得最高70厘米海啸。地震发生于寒冬深夜，民众仓皇逃离家园，多地传出停电、货架倒塌及建物受损灾情，不同的强震画面在社群平台疯传。

22楼旅客赤脚狂奔逃生　网民急劝「地震不能乱冲」

强震当下，许多旅日旅客亦分享惊险瞬间。据报一名在北海道住宿的台湾游客在直言「地震超大」，表示自己从22楼一路冲下至1楼，甚至紧张得忘记穿鞋，并上载影片，显示旅客集体沿著安全梯奔逃，气氛紧张。

不少网民提醒，高楼层地震时盲目往下跑恐更危险：「越往下压力越大，有时1楼更危险」、「逃生一定要穿鞋，玻璃碎满地会受伤」。亦有人指出当时北海道天气严寒，赤脚逃生更容易冻伤。

此外，一名在北海道的中国游客接受内地极目新闻访问，回忆指地震一刻整栋楼都在晃，明显震感，「所有人都从房间跑出来了，电梯停用，从楼梯跑下来」。

另有在东京、函馆的旅客亦表示感到「明显摇晃」，其中函馆一名台湾游客录下震动瞬间，街道警报大作、救护车声不断，加上当时飘雪，令外国旅客「以为世界末日来临」。

民众深夜被震醒　形容「像被从下往上猛推一把」

强震于深夜袭来，许多居民形容摇晃剧烈犹如「脚下被爆炸推起」。

青森县八户市一名四十多岁当地男子回忆，当时正在熟睡，突然感觉像被从床底猛然向上抬起，随后房屋猛烈左右摇晃，情况惊险。

八户市一间商务旅馆员工指，摇晃长达30秒，震力之强把桌上抽屉震开，物品四散。旅客原本疏散到室外，但因海啸警报生效，又被指示撤往顶楼。

便利店店员亦表示，强震持续3至4分钟之久，店内货架倒塌、玻璃樽碎满地，冷藏柜水花四溅，「完全不知道从哪开始整理」。

地鸣声伴随巨震　货架倒塌、浴场水柱直冲天花

朝日新闻记者描述，地震速报刚响起，随即感到「由下往上猛推」般的摇晃，伴随巨大地鸣声，墙上时钟掉落，多处物品砸落地面。余震频繁，海啸警报随即大响，居民心情紧绷。

日本电视台报道，八户市某旅馆大浴场的水因震动剧烈掀起浪头，水花几乎溅至天花板，显示震度惊人。

海啸警报后大量居民被迫零度低温中避难

强震后，北海道、青森、岩手多地接获避难指示，居民在接近零度的寒夜中撤离。日本政府已设立官邸对策室统筹灾情处理。

青森、多地亦一度出现停电及交通受阻。JR北海道宣布全线停驶，新千岁机场亦进行跑道检查。

截至目前，至少有多人受伤，幸未见大规模建物倒塌。

气象厅警告：未来数日仍恐有强烈余震

日本气象厅强调，未来数天内仍可能持续发生余震，呼吁民众提高警觉；专家提醒强震后24至48小时为余震最频繁期，沿海地区需留意海啸资讯。

青森与北海道居民在连番余震、寒冬与海啸警戒下度过惊魂一夜，当地政府仍持续掌握灾情及救援需求。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
20小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
19小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
10小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
12小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
17小时前
新华社图片
日本青森7.5级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：未来一周8级强震机率飙升
即时国际
8小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
16小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
23小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
13小时前
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
投资理财
3小时前