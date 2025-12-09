Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森地震下修至7.5级  清晨解除海啸警报  至少23伤逾10万人收避难指示

更新时间：07:19 2025-12-09 HKT
发布时间：07:19 2025-12-09 HKT

日本本州东部近海8日晚发生强烈地震，日本气象厅先前公布震级为7.6，9日凌晨修正为7.5级，震源深度约54公里。地震于当地时间晚11时15分（香港时间10时15分）发生，北海道、青森县及岩手县一度收到海啸警报，预测浪高可达3米。气象厅在凌晨将警报降为「海啸注意」，并在清晨全面解除。

据《NHK》与《新华社》等报道，9日凌晨陆续录得海啸数据，包括岩手县久慈港录得70厘米高海啸、北海道浦河町50厘米高、青森县八户港40厘米高等。虽未酿大型灾情，但日本消防部门指，强震仍造成至少23人受伤，其中一人伤势严重。

在日本北海道函馆市，共同社函馆分社内，地震中散落的书架和文件。共同社/路透社
首相高市早苗见记者，指政府已成立紧急工作小组，紧急评估损失程度。路透社
震央距离青森县外海约80公里，各地震感强烈，多地居民深夜惊醒。富士新闻网指，截至凌晨1时30分，5.2万户、逾10万人收到避难指示。其中北海道日高市新甲府町于晚上11时27分向沿海地区2,024户、3,650人发出疏散令，当局表示暂未确认重大损失，仍在持续搜集资料。

新干线停驶、机场跑道检查

地震引发交通全面戒备：

  • JR北海道：晚11时33分起全线停驶，正进行安全检查。
  • 新千岁机场：晚上11时40分起检查两条跑道是否受损。

另外，青森与岩手一度有约4,200户停电，其后陆续恢复。

日本多座核电厂紧急检查，包括东北电力东通核电站（青森）、东北电力女川核电站（宫城）、东京电力福岛第一核电站（福岛）。相关电力公司均表示未发现异常。

日本政府在震后立即成立官邸对策室。首相高市早苗于官邸表示，政府将「把人命放在最优先的位置」，全力掌握灾情、支援避难及向国民发布海啸与撤离资讯。

日本北部近海地震频仍，专家呼吁民众持续保持警觉，尤其沿岸地区需留意后续余震及海象变化，避免前往海边，以策安全。

