金宝汤高层称产品是「做给穷人吃」 录音曝光被停职

美国百年食品巨擘金宝汤（Campbell Soup Co.）近日卷入公关风波。一名前员工提交的会议录音证据显示，公司资讯安全副总裁巴利（Martin Bally）不仅对印度裔同事发表种族歧视言论，更以粗言狂踩公司自家产品为「专供穷人的劣质货」，他几乎不会再买来吃。英国《衞报》引述金宝公司表示，巴利已被解雇（dismisses）。

根据密歇根州前员工加尔萨（Robert Garza）向法院提交的诉讼文件，加尔萨去年9月入职金宝公司，11月约巴利在餐厅见面谈薪资问题，然而，巴利随后进行了长达一小时的「咆哮」，猛烈抨击公司：「我们卖的都是些给穷人吃的垃圾。谁会买我们的东西？我现在几乎不再购买金宝产品。」

巴利更暗指公司汤品含有「基因改造肉」，称「我可不想吃从3D打印机出来的鸡肉」。

录音中亦出现针对印度裔员工的侮辱性言论，包括「该死的印度人甚么都不懂」、「 他们好像没有自己的思考能力。」

加尔萨称，他今年1月曾向直属主管反映巴利的言行，未获正视，反而于1月30日遭无理解雇。他现已对金宝公司、巴利及该名主管提起诉讼，指控公司纵容种族歧视文化，并对揭发者进行报复。

加尔萨的律师指出，当事人过往工作表现良好，从未受纪律处分，却因挺身举报不当言行而遭解雇，显示公司内部管治存在严重问题。诉讼要求金宝赔偿其精神困扰及经济损失。

金宝公司发言人回应称，经调查后确认录音中声音属于巴利，其言论「粗鄙、冒犯且完全失实」，公司对此致歉。声明强调：「我们对自家食品、员工及优质原料深感自豪，所有产品均以合理价格提供良好营养。」公司特别澄清，其鸡肉汤品使用的均为经美国农业部认可、不含抗生素的传统鸡肉，绝未使用「3D打印鸡肉」或实验室培育肉。

金宝公司以罐装汤品闻名全球，旗下鸡肉面汤长期深受家庭欢迎。

巴利自2022年1月起在金宝公司工作。