Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金宝汤高层称产品是「做给穷人吃」 录音曝光被停职

即时国际
更新时间：05:20 2025-12-09 HKT
发布时间：05:20 2025-12-09 HKT

美国百年食品巨擘金宝汤（Campbell Soup Co.）近日卷入公关风波。一名前员工提交的会议录音证据显示，公司资讯安全副总裁巴利（Martin Bally）不仅对印度裔同事发表种族歧视言论，更以粗言狂踩公司自家产品为「专供穷人的劣质货」，他几乎不会再买来吃。英国《衞报》引述金宝公司表示，巴利已被解雇（dismisses）。

根据密歇根州前员工加尔萨（Robert Garza）向法院提交的诉讼文件，加尔萨去年9月入职金宝公司，11月约巴利在餐厅见面谈薪资问题，然而，巴利随后进行了长达一小时的「咆哮」，猛烈抨击公司：「我们卖的都是些给穷人吃的垃圾。谁会买我们的东西？我现在几乎不再购买金宝产品。」

巴利更暗指公司汤品含有「基因改造肉」，称「我可不想吃从3D打印机出来的鸡肉」。

录音中亦出现针对印度裔员工的侮辱性言论，包括「该死的印度人甚么都不懂」、「 他们好像没有自己的思考能力。」

加尔萨称，他今年1月曾向直属主管反映巴利的言行，未获正视，反而于1月30日遭无理解雇。他现已对金宝公司、巴利及该名主管提起诉讼，指控公司纵容种族歧视文化，并对揭发者进行报复。

加尔萨的律师指出，当事人过往工作表现良好，从未受纪律处分，却因挺身举报不当言行而遭解雇，显示公司内部管治存在严重问题。诉讼要求金宝赔偿其精神困扰及经济损失。

金宝公司发言人回应称，经调查后确认录音中声音属于巴利，其言论「粗鄙、冒犯且完全失实」，公司对此致歉。声明强调：「我们对自家食品、员工及优质原料深感自豪，所有产品均以合理价格提供良好营养。」公司特别澄清，其鸡肉汤品使用的均为经美国农业部认可、不含抗生素的传统鸡肉，绝未使用「3D打印鸡肉」或实验室培育肉。

金宝公司以罐装汤品闻名全球，旗下鸡肉面汤长期深受家庭欢迎。

巴利自2022年1月起在金宝公司工作。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
7小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
17小时前
新华社图片
日本青森7.6级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：日本北部大地震机会高于平时
即时国际
5小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
16小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
9小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
20小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
14小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
10小时前
纪念活动在夏威夷举行。美联社
美国纪念珍珠港事件84周年 首度没有幸存者出席
即时国际
16小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
14小时前