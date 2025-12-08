Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 一旅馆多人受伤

即时国际
更新时间：23:24 2025-12-08 HKT
发布时间：22:54 2025-12-08 HKT

日本气象厅通报，当地时间今日晚上11时15分，青森县对方海面东方冲发生7.6级地震，震源深度50公里，八户市震度达6级。

北海道和青森县观测到40厘米海啸 

新华社报道，日本气象厅向北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸、岩手县发出海啸警报。日本放送协会（NHK）引述气象厅资料，当地时间11时40分，北海道浦川町预计会出现三米高的海啸，惠里茂镇和十胜港分别在11时50分，以及9日凌晨12时也会出现3米高的海啸。

当地12月9日零时08 分，共同社报道，北海道新甲府町约150人因地震疏散至町政府及其他设施。青森县发生了两宗火灾。

11时15左右，日本气象厅指，在北海道浦川港和青森县陆奥市小川原港，观测到40厘米海啸。

相关新闻：东京若爆直下型7.3级强震 估计1.8万人死亡 经济损失逾4万亿

八户市一旅馆多人受伤

据日本放送协会（NHK）报道，青森县八户市一家旅馆发生事故，多人受伤，幸均意识清醒，职员已经叫了救护车。该员工称，地震摇晃持续了大约一分钟，架子上的东西掉了下来，但估计建筑物本身未受到任何损坏。

北海道疏散至少3000

NHK指出，海啸警报发布后，北海道日高市新甲府町于晚上11点27分，向沿海地区的2,024户居民、3,650人发布了疏散令。目前，该町尚未确认任何损失情况，镇政府仍在继续收集资讯。

札幌内地游客：众人湿著头仅披浴袍离开酒店澡堂

地震过后，有身在札幌的内地游客在小红书反映，地震时刚巧身处酒店的公众澡堂，住客感受强震，即时湿著头，仅披著浴袍就离开澡堂。

高市早苗：政府已成立紧急工作小组

首相高市早苗在向记者发表的简短讲话中指，政府已成立紧急工作小组，紧急评估损失程度。她说： 「我们始终把人民的生命安全放在首位，并竭尽全力应对。」

NHK也报道称，该地区的核电站正在进行安全检查。

地震过后，日本气象厅初时测得地震为7.2级，随后再修正为7.6级。有青森县八户市居民于社交平台贴出家中杂物倒下的情况。见家私及杂物满地，可见震度强烈。

东北新干线服务暂停

东北新干线（Tohoku Shinkansen）因应是次地震而停运。

相关新闻：花莲近海5.7级极浅层地震 「全台有感」最大震度4级

与此同时，今日晚上7时24分， 台湾花莲县近海亦发生5.7级地震。

