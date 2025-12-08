美14岁少女惨遭奸杀藏尸 继叔父车上性侵后行凶

美国伊利诺州14岁少女凯莉.托伯曼（Kylie Toberman）遭43岁的继叔父里维拉（Arnold Barry Rivera）性侵杀害，尸体被装在蓝色手提袋中弃置车内，震惊当地社区。有前科的里维拉已遭逮捕，面临一级谋杀、加重性侵及藏尸等多项重罪起诉。

11月14日，凯莉被发现死于伊利诺伊州范达利亚市自家后面的房车内。检方指出，嫌犯疑似在车内犯案，前一天晚上在车里强奸了凯莉，之后使用电缆跳线勒死她，然后将遗体塞进了一个蓝色手提袋里，并藏在一辆停在她居住地的车上。里维拉过去便曾因性侵未成年人被起诉，但这宗案件在5个月后被撤销。

凯莉年仅14岁。Kylie Toberman fb

凯莉被赞是个有才华又聪明的孩子。Kylie Toberman fb

童年坎坷 母亲吸毒

凯莉的34岁母亲泽勒（Megan Zeller）透露，她已有8年没见过女儿，而记忆中的凯莉是个有才华又聪明的孩子。她坦承过去作出错误选择，与有毒瘾、家暴倾向的男友同居，导致3名子女在凯莉仅6岁时被儿童保护部门带走，交由继祖母唐娜（Donna）抚养。而唐娜是里维拉的母亲。

历经数年无家可归与吸毒的生活后，泽勒2021年戒毒成功并重新振作，但至今仍未能重新取得女儿们的监护权。而凯莉虽童年坎坷，在学校仍十分活泼，更是摔角队重要成员。

经由里维拉家人得知女儿死讯时，泽勒悲愤控诉，「你是个变态。为什么是凯莉？为什么非杀她不可？性侵还不够吗？」