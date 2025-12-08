澳防长访日会小泉进次郎 防卫省内慢跑凸显牢固关系

日本防卫大臣小泉进次郎周日（7日）在东京与澳洲副总理兼国防部长马勒斯（Richard Marles）举行会谈后，两人当天下午相约在防卫省用地内慢跑，引发媒体关注。

共同社报道，小泉上任至今经常发布独特宣传资讯，今次则透过「一同跑步、流汗」的方式，向日本国内外展示澳日双方的牢固关系。

小泉进次郎（右）在东京会晤到访的马勒斯（左）。美联社

小泉进次郎在联合记者会上针对相约慢跑解释称：「我想将并肩奔跑的姿态，强而有力地传达给世界。」

马勒斯则在会谈中透露，早在小泉就任防卫大臣之前，两人就曾一起慢跑，「从那以后，我们作为彼此最好的朋友相互关注」，言谈间流露出两人的紧密情谊。

本月6日，日方指航空自卫队F-15战机遭中国歼-15战机雷达两度照射，两次分别持续约3分钟及30分钟。小泉进次郎与马勒斯均称，两国都对事态发展相当担忧，并同意加强安全合作。此外马勒斯也强调，「不希望看到台海现状发生任何改变」。