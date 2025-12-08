德国外长今起访华 与中方官员会晤

德国外长瓦德富尔周一（8日）起一连两日访问中国，并先后与商务部长王文涛和国家副主席韩正会晤。

在与王文涛会面时，瓦德富尔表示，中国是德国最重要的贸易伙伴，期望能维持和扩大关系。德国同样支持全球自由贸易，并不支持保护主义，也乐见移除各种贸易壁垒。他补充，德国政府认为有必要「密切关注并确保间接的国家介入不会造成竞争失衡」。

瓦德富尔亦向韩正表示，德国新政府高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国政策，期待与中方密切高层交往，进一步深化全方位合作，德国愿意做中国的可靠合作伙伴。

瓦德富尔（左）与王文涛（右）会晤。社交平台X

瓦德富尔（左）与韩正（右）会晤。社交平台X

韩正表示，中德互为重要经贸合作伙伴，双方合作互利共赢，中方愿与德方落实好两国领导人重要共识，加强沟通对话，推动中德全方位战略伙伴关系迈上新台阶。

或谈稀土及钢铁产能过剩问题

瓦德富尔周日（7日）透露，计划与中方探讨稀土出口限制和钢铁产能过剩等问题。他指，中方在稀土等领域贸易限制，与电动车和钢铁产能过剩一样令人担忧。他将著手解决这些至关重要问题。

他又强调，在国际局势日益紧张、地缘政治动荡的时期，与中国进行直接、深入的交流是必要，甚至是不可或缺。虽然许多问题并不容易回答，双方观点有时也大相径庭。但显而易见的是，德国和欧洲的自由、安全与繁荣与中国息息相关。

中国社会科学院学部委员周弘分析指，瓦德富尔此次访华是德中关系修复的重要一步。德国商界曾多次批评政府在对华战略上显得无知，再加上美国因素，促使德国政府不得不调整对华政策，但对于瓦德富尔此行，仍需要「听其言观其行」。