Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国外长今起访华 与中方官员会晤

即时国际
更新时间：15:30 2025-12-08 HKT
发布时间：15:30 2025-12-08 HKT

德国外长瓦德富尔周一（8日）起一连两日访问中国，并先后与商务部长王文涛和国家副主席韩正会晤。

在与王文涛会面时，瓦德富尔表示，中国是德国最重要的贸易伙伴，期望能维持和扩大关系。德国同样支持全球自由贸易，并不支持保护主义，也乐见移除各种贸易壁垒。他补充，德国政府认为有必要「密切关注并确保间接的国家介入不会造成竞争失衡」。

瓦德富尔亦向韩正表示，德国新政府高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国政策，期待与中方密切高层交往，进一步深化全方位合作，德国愿意做中国的可靠合作伙伴。

瓦德富尔（左）与王文涛（右）会晤。社交平台X
瓦德富尔（左）与王文涛（右）会晤。社交平台X
瓦德富尔（左）与韩正（右）会晤。社交平台X
瓦德富尔（左）与韩正（右）会晤。社交平台X

韩正表示，中德互为重要经贸合作伙伴，双方合作互利共赢，中方愿与德方落实好两国领导人重要共识，加强沟通对话，推动中德全方位战略伙伴关系迈上新台阶。

或谈稀土及钢铁产能过剩问题

瓦德富尔周日（7日）透露，计划与中方探讨稀土出口限制和钢铁产能过剩等问题。他指，中方在稀土等领域贸易限制，与电动车和钢铁产能过剩一样令人担忧。他将著手解决这些至关重要问题。

他又强调，在国际局势日益紧张、地缘政治动荡的时期，与中国进行直接、深入的交流是必要，甚至是不可或缺。虽然许多问题并不容易回答，双方观点有时也大相径庭。但显而易见的是，德国和欧洲的自由、安全与繁荣与中国息息相关。

相关新闻：德国外长瓦德富尔明访华 10月曾临时取消行程

中国社会科学院学部委员周弘分析指，瓦德富尔此次访华是德中关系修复的重要一步。德国商界曾多次批评政府在对华战略上显得无知，再加上美国因素，促使德国政府不得不调整对华政策，但对于瓦德富尔此行，仍需要「听其言观其行」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
17小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
11小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
6小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
10小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
6小时前