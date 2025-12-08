泰柬冲突︱边境战火重燃泰军1死8伤 泰军发动空袭爆激战 下令4府民众急撤

泰国与柬埔寨边境再爆冲突，泰国陆军发言人周一说，泰方已出动战斗机回应柬埔寨方面的进攻，并指柬方袭击已导致泰国1名士兵死亡，8名士兵受伤。柬埔寨国防部发言人则称，泰国士兵连续第2天向柬埔寨武装部队开火，但柬埔寨方面并未还击。泰国总理阿努廷和国防部长纳塔彭周一前赴边境前线视察，由于存在冲突升级的危险，阿努廷已指示与柬埔寨接壤的4个府的边境地区居民撤离至指定安置中心，并下令军方全力捍卫国家主权。

连续第2天冲突 双方互指对方违反停火

这波自地面交火升级为空中打击的激烈对抗，不仅让边境局势急遽恶化，更宣告美国总统特朗普两个月前才促成的和平协议，正面临崩溃瓦解的边缘。

泰柬军队5月在边境地区交火，局势随后升级，7月底双方达成停火协议，但两国随后仍发生零星冲突。两国于10月签署和平宣言。惟到了11月初，泰国有士兵在边境地区遭地雷炸伤，总理阿努廷曾下令暂停执行和平联合声明。

柬埔寨与泰国边境8日爆发严重武装冲突，泰军证实发动空袭报复。图为柬埔寨军队11月初在柏威夏省集结多管火箭发射车的画面。法新社

泰国和柬埔寨10月签署停火协议。美联社

泰柬军队5月在边境地区交火，图为柬埔寨受损的建筑物。路透社

泰柬部队周一清晨在争议边境爆发激战，泰国陆军发言人温泰少将证实，针对柬埔寨军事阵地的空袭行动，是为了报复较早时造成泰军伤亡的攻击。温泰指出：「目标位于崇安马山口（Chong An Ma Pass）地区的柬埔寨武器支援阵地，因为这些目标使用火砲与迫击砲攻击泰方的阿努蓬基地（Anupong Base）。」

双方对于开战时间点也各执一词，泰军指控柬埔寨于凌晨3点率先发动攻击；柬埔寨则反控泰军于清晨5点04分发起袭击，并称这是泰军连日挑衅后的结果。

泰国边境70%平民紧急撤离

据美国有线新闻网（CNN）报道，随著战事扩大，泰国边境城镇已有约70%的平民紧急撤离，过程中传出一名平民因原有疾病不幸身亡。

泰国陆军第二军区周日发声明称，在当天下午2时16分，柬埔寨方面在泰柬边境的四色菊府率先开火，迫使泰方还击，双方持续间歇性交火，冲突于下午2时50分结束。第二军区评估认为，目前局势仍不明朗，冲突可能升级。

泰国外交部其后发声明指出，柬埔寨军队向泰国境内修缮道路的泰国军人开火，迫使泰国军队根据交战规则进行相应还击。该事件造成2名泰国士兵受伤，其中一人腿部中弹，另一人胸部中弹。

冲突或进一步扩大

泰国政府鉴于双方冲突有可能进一步扩大，紧急呼吁居住在武里南、素林、四色菊和乌汶叻差他尼4个边境府辖区的民众按照既定撤离计划，前往指定安置中心以确保安全。

泰国总理府秘书长特拉萨拉纳库尔同日宣布，泰国总理兼内政部长阿努廷和国防部部长那塔蓬周一前往泰柬边境的4个泰国省份视察，以评估安全情势，加强对当地居民的生活，并直接听取地方政府的报告，以讨论相关应对措施。

柬埔寨国防部发言人马莉淑洁达则发声明说，周日下午2时15分，泰军在柏威夏省边境地区向柬军发动攻击，柬方未还击，并立即与泰方联系要求其停止开火。泰军下午2时32分停止攻击。

柬方：已通报东盟观察团

声明还说，柬军正以高度谨慎和警惕的态度密切关注局势，并已将此次事件通报东盟观察团，计划请求东协观察团对此事展开调查。

泰国皇家陆军驳斥柬埔寨国防部发言人有关泰军率先开火并使用多种武器攻击柬军的说法，并解释说，「是柬埔寨方面先开火，泰方掌握确凿证据，证实了交火的时间、地点以及对泰军的影响」。

泰方呼吁柬埔寨停止一再发表毫无根据的指控和声明，并指这阻碍两国和平解决当前边境紧张局势的努力。