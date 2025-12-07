中日恶化︱北京打稀土牌反制日本？ 传出口手续变慢

日本首相高市早苗11月7日在国会答询时抛出涉台挑衅言论，迄今虽已届满一个月，中日矛盾却仍未见缓和迹象。日媒周六（6日）引述消息报道，中方疑似祭出稀土牌，理由是日方向中国申请稀土出口许可手续比往常更慢。

有日本政府人士向日媒透露，日本企业申请包括稀土在内重要矿物出口手续，近期似乎出现延迟，但目前无法判断这是否源于中国的威吓。

日对华稀土依赖度高达60%

稀土是日本高端制造业的关键原材料。数据显示，2010年日本对中国稀土依赖度超过90%。尽管日方经过15年调整，今年依赖度降至约60%，但仍处于高位。

有业内人士指出，部分日本企业疑似通过东南亚国家曲线采购中国稀土，由此推断实际依赖程度可能更高。

另外，汽车业作为日本支柱产业之一，同样十分依赖中国市场。包括丰田、本田等车企的发动机、电子控制系统等核心部件生产需要中国供应的稀土等原材料，供应链稳定对其业绩影响深远。

中国商务部发言人何亚东周四（4日）在记者会上，被问及中方是否会采取必要措施反制日本。何亚东当时并未正面回答，仅称如果日方一意孤行，中方将采取必要措施，后果完全由日方承担。

