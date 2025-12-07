Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄罗斯潜艇波罗的海频现踪 瑞典海军部长吁壮大规模应对

更新时间：13:10 2025-12-07 HKT
发布时间：13:10 2025-12-07 HKT

瑞典海军作战部长佩特科维奇（Marko Petkovic）周六（6日）表示，瑞方船舰几乎每周都在波罗的海遭遇俄罗斯潜艇，一旦俄乌战争停火或休战，俄方活动可能进一步增加。

佩特科维奇表示，莫斯科正持续加强在波罗的海的军力布局，俄方潜艇出没已成瑞典海军的日常，这类目击事件「非常常见」，而且次数近年来持续增加。

他指出，俄罗斯每年在圣彼得堡与波兰、立陶宛之间的加里宁格勒飞地生产一艘基洛级柴油动力潜艇，并以「刻意且持续」的方式进行舰队现代化。

他补充，一旦乌克兰最终达成停火，俄罗斯可能在波罗的海区域进一步增强军力，故瑞典海军必须继续壮大规模，并掌握整体局势。

瑞典上月主办大型北约反潜作战演习

瑞典海军上月10日至14日主办一场大型北约反潜作战演习，旨在加强北约战备状态、互通性和应对水下威胁能力，参与国家包括德国、法国、美国等9国。

瑞典担忧俄乌战争结束后，俄罗斯会增强波罗的海活动。路透社
瑞典海军主办大型北约反潜作战演习。北约官网
瑞典海军司令诺伦（Johan Norlen）表示，透过分享瑞方在波罗的海地区独特水下作战环境下的知识和经验，能够增强北约实力，应对当今安全挑战，是次演习也证明瑞典是一个值得信赖的北约成员。

北约潜舰部队司令格拉贝（Bret Grabbe）表示，波罗的海国家为北约带来了令人瞩目的反潜作战能力，而瑞典在维护波罗的海安全中发挥著不可或缺作用。

