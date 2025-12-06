X平台「蓝剔」变诈骗工具　欧盟重罚近11亿港元

欧盟5日以违反新数位法规为由，对全球首富马斯克（Elon Musk）旗下的X平台开罚1.2亿欧元（约10.88亿港元）。这项裁决不仅可能让欧盟委员会（European Commission）与这位美国亿万富豪正面冲突，也可能牵动美国总统特朗普（Donald Trump）与欧盟的政治关系。

综合外媒报道，欧盟的调查历时2年，认定X平台违反数项义务，包括向用户提供具「欺骗性」的蓝剔认证标志，以及未充分揭露平台广告的相关资讯。

Twitter向每位获得认证及核实身份的用户（即是「蓝剔」用户），收取8美元月费。路透社

依照《数位服务法案》（Digital Services Act，DSA），科技平台必须公开广告主清单，目的是防止非法诈骗、假广告，以及在政治选举期间可能影响公共秩序的协同式资讯操作。然而，欧盟调查发现X未遵守这项要求，广告透明度明显不足。

另外，X也被裁定未能提供学术研究者应取得的公开数据存取权。这些研究者通常负责追踪政治资讯与争议性内容，因此欧盟认为X的不配合，削弱了外界监督该平台的能力。

此案的判决为欧盟对X展开的多项调查中的第1项正式结案。自2023年DSA上路后，这是欧盟首次认定X违反该法规。早在2023年12月，欧盟已正式启动程序，调查X是否在非法内容散播，以及对抗资讯操弄的措施上失职；相关调查仍在进行中。

据报，塔利班官员Twitter帐号也有「蓝剔」。路透社资料图片

除本案外，欧盟仍有3项调查尚未结案，其中2项与马斯克在2022年10月收购推特（Twitter）并改名为X后，平台内容与推播演算法的变化有关，包括是否违反禁止煽动暴力或恐怖主义法规，以及用户举报非法内容的机制是否有效。

根据DSA，X最高可被处以全球营收6%的罚款。而X在2024年的营收估计约为25亿至27亿美元。欧盟官员透露，这笔罚金将分3部分计算：蓝剔认证的相关违规为4,500万欧罗（约4.08亿港元），广告透明度问题为3,500万欧罗（约3.17亿港元），而拒绝研究资料存取则为4,000万欧罗（3.63亿港元）。

在欧盟裁决结果公布的前1天，美国副总统万斯（JD Vance）曾在X上发文批评欧盟「应该支持言论自由，而不是因为垃圾理由攻击美国企业」。马斯克随后也回复称「非常感谢。」

在马斯克收购推特之前，蓝剔标志只提供给可被验证身份的帐号，包括政治人物、名人、政府机构，以及主流媒体与新兴媒体的已认证记者等。但在收购后，平台改为向订阅「X Premium」的用户开放相关功能，使得蓝剔不再代表身分或可信度，进而引发欧盟的质疑。