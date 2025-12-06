Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国成立新审查中心 加强移民审查

更新时间：14:00 2025-12-06 HKT
发布时间：14:00 2025-12-06 HKT

美国公民及移民服务局（USCIS）周五（5日）宣布成立一个新审查中心，旨在加强移民审查，保障国家安全。

通报指，审查中心总部设在乔治亚州亚特兰大，旨在使美国移民系统能更有效甄别恐怖份子、犯过罪的外国人以及其他可能对公共安全构成潜在威胁、犯有欺诈或其他罪行的外国公民。

投入运营后，审查中心将利用来自国土安全部、其他执法机构及情报机构的所有筛选资源，采用人工智能等技术，对移民申请进行更彻底全面的补充审查，并优先处理来自「受关注国家」公民的申请。

美国移民和海关执法局（ICE）今年大规模搜捕非法移民。美联社
美国移民和海关执法局（ICE）今年大规模搜捕非法移民。美联社
墨西哥移民在收容所等待入境美国。路透社
墨西哥移民在收容所等待入境美国。路透社

相关新闻：美缩短难民工作许可效期 5年大砍至18个月 旅行禁令拟扩至32国

公民及移民服务局局长埃德洛表示，在前总统拜登任内，政府一直加快移民和入籍程序，却很少考虑这会对国家安全和社区安全造成怎样的影响。总统特朗普上任第一天，局面就截然不同。在特朗普的领导下，该部门正在建立更多保护措施，以确保欺诈、欺骗和威胁不会破坏移民系统的完整性。

