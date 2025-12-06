俄乌战争｜美乌连日会谈 就安全保障框架达成一致

美国国务院周五（5日）发表声明指，经与乌克兰代表团连续两天举行会谈，美乌双方已就安全保障框架达成一致。

美国总统特使魏特科夫（Steve Witkoff）、总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）当日同乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫、乌武装部队总参谋长格纳托夫举行了双方过去两周内第六次会议。

声明指，美乌讨论与俄罗斯近期会谈的结果以及可能促成结束当前战事的措施，也讨论了维持持久和平所需的威慑能力。，乌克兰的首要任务是确保达成一项能够保护独立和主权、保障人民安全并为繁荣的民主未来奠定稳定基础的解决方案。

普京（右）无法接受美方提出的部分条款。路透社

俄美早前在克里姆林宫展开会谈。路透社

声明亦强调，任何协议的真正进展都取决于俄罗斯是否愿意展现对长期和平的认真承诺，包括采取措施缓和局势和停止杀戮。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克同日在社交平台发文称，美国想要一个务实的进程，想要战争迅速结束，期待双方作出妥协。

相关新闻：俄乌战争｜美俄会谈无突破 克宫：部分提议无法接受

威特科夫和库什纳周二在克里姆林宫与俄罗斯总统普京进行5个小时会谈，讨论美方提出28点和平计划可行性。普京在会后坦言，这是一次必要谈话，美方提出了一些俄方愿意讨论的条款，但有一些条款俄方无法同意，距离达成最终协议预计还有很长一段路要走。