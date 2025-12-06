解构主义建筑先驱盖瑞去世 终年96岁

上世纪最具影响力建筑师之一盖瑞（Frank Owen Gehry），周五在美国加州寓所去世，终年96岁。

盖瑞1929年2月28日出生于加拿大安大略省多伦多市的一个犹太工人阶级家庭。作为建筑师，他的成名相对较晚。1940年代中期，他移居美国加州洛杉矶，并前往南加州大学学习建筑学，之后在哈佛大学设计研究生院完成进一步深造。

1962年，盖瑞创办了自己的公司，他开创了一种独特而奔放的风格，他打破传统的建筑对称原则，采用非常规的几何形状和未完成材料，形成了现在被称为解构主义的风格。他往往会将不同材料融合在一起，创造出曲线优美的外观，从而创造出具有引人注目的雕塑形状的建筑。

在整个职业生涯中，盖瑞留下许多著名作品，其中较著名包括1997年竣工的西班牙毕尔包古根汉美术馆、2003年竣工的洛杉矶迪士尼音乐厅、2011年竣工的迈阿密新世界中心音乐厅、2014年竣工的巴黎路易威登基金会博物馆等。

1989年，60岁的盖瑞荣获建筑界最高荣誉普立兹建筑奖，以表彰其终身成就。评审团形容他的作品高度精致、复杂且富有冒险精神美学，如果用美国音乐来形容他的作品，最贴切的比喻是爵士乐，充满了即兴发挥和活泼多变的精神。