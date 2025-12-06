Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

解构主义建筑先驱盖瑞去世 终年96岁

即时国际
更新时间：11:06 2025-12-06 HKT
发布时间：11:04 2025-12-06 HKT

上世纪最具影响力建筑师之一盖瑞（Frank Owen Gehry），周五在美国加州寓所去世，终年96岁。 

盖瑞1929年2月28日出生于加拿大安大略省多伦多市的一个犹太工人阶级家庭。作为建筑师，他的成名相对较晚。1940年代中期，他移居美国加州洛杉矶，并前往南加州大学学习建筑学，之后在哈佛大学设计研究生院完成进一步深造。

1962年，盖瑞创办了自己的公司，他开创了一种独特而奔放的风格，他打破传统的建筑对称原则，采用非常规的几何形状和未完成材料，形成了现在被称为解构主义的风格。他往往会将不同材料融合在一起，创造出曲线优美的外观，从而创造出具有引人注目的雕塑形状的建筑。

在整个职业生涯中，盖瑞留下许多著名作品，其中较著名包括1997年竣工的西班牙毕尔包古根汉美术馆、2003年竣工的洛杉矶迪士尼音乐厅、2011年竣工的迈阿密新世界中心音乐厅、2014年竣工的巴黎路易威登基金会博物馆等。

1989年，60岁的盖瑞荣获建筑界最高荣誉普立兹建筑奖，以表彰其终身成就。评审团形容他的作品高度精致、复杂且富有冒险精神美学，如果用美国音乐来形容他的作品，最贴切的比喻是爵士乐，充满了即兴发挥和活泼多变的精神。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
00:49
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
社会
2小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
13小时前
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
影视圈
10小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
11小时前
据悉被捕男子为前民阵副召集人兼时事评论人王岸然。
警国安处拘七旬翁 涉披露助查内容及发煽动言论 据悉为前民阵副召集人王岸然
突发
1小时前
00:43
小西湾富景花园商场平台起火 街坊激动：点解唔响警钟？
突发
2小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
13小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
13小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
14小时前