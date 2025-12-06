2026世界杯抽签变「特朗普个人骚」获颁首届和平奖：一生最伟大荣誉之一

国际足协（FIFA）昨日在美国华盛顿举行 2026 年美墨加世界杯决赛周抽签仪式，全球球迷关注，而场内另一焦点则落在美国总统特朗普身上。尽管他今年与和平奖失之交臂，国际足协却破天荒向他颁发首设的「和平奖」，表扬其「对和平的贡献」。特朗普形容，这是他「一生中最伟大的荣誉之一」。

波切利献唱揭序幕 特朗普最爱歌曲成开场

整个抽签活动被多家外国通讯社形容为「特朗普个人骚」，从音乐到仪式安排都满载其个人风格。

活动开场由意大利殿堂级男高音波切利（Andrea Bocelli）演唱经典咏叹调《今夜无人入眠》（Nessun Dorma）。这首歌既是特朗普最爱曲目之一，亦经常在他的竞选集会中播放，令观众一听便感受到浓厚「特朗普色彩」。

随后，美、墨、加三国领导人登台替各自国家抽签。国际足协主席恩芬天奴（Gianni Infantino）也与三人合照，场面隆重。

首设「和平奖」送特朗普 被指为其量身打造

国际足协宣布今年首度设立「和平奖」，并将首个奖项颁予特朗普，理由是他在国际舞台上「致力推动和平」。尽管未获诺贝尔和平奖青睐，特朗普却笑言此奖更具意义，强调「这是人生其中一项最伟大的荣誉」。

外媒则普遍认为，该奖项的设立与安排皆「极具政治味道」。

经典《YMCA》压轴 舞台宛如选举集会

抽签仪式的压轴环节由70年代美国经典男子组合「村民人组合」（Village People）现场演唱《YMCA》——这首歌同样是特朗普竞选集会的指定曲目。歌曲响起，全场气氛高涨，也为这场「特朗普式」的世界杯抽签划下句点。

外媒评论称，这场本应是全球瞩目的体育盛事抽签，最终仿佛成了特朗普舞台，政治色彩大于体育焦点。国际足协则未回应是否刻意迎合美方安排。

2026 年世界杯将由美国、墨西哥、加拿大三国合办，为史上首次有 48 支球队参赛，规模空前。