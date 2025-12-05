越南32岁前空姐伙中国男友 以「暗号」组织K场200女卖淫

越南胡志明市近日侦破一宗跨国卖淫案。一名32岁越南籍前空姐丁氏清宣（Dinh Thi Thanh Tuyen）与其40岁中国籍男友张磊（音译），被控以卡拉OK餐厅为掩护，利用「暗号系统」组织约200名女性从事性交易，现已遭检方提起公诉。

据胡志明市检察院公布的起诉书，丁氏清宣与张磊于2022年中接手当地一家名为「Tai Nguyen Fortuner II」的卡拉OK餐厅，自2023年起共同经营。为避开查缉，该集团只接待来自中国大陆与马来西亚的顾客，并定期与管理层密会安排性服务流程。

其中最受关注的管理手法是他们设置的「暗号名册」。名册内约200名女侍应的姓名以大小写字母区分，大写者表示愿意提供性服务，小写则仅限常规服务。名册内容每天透过群组软件流传更新，方便依客户需求「派单」。

当地警方指，当客人要求性服务时，管理人员会将女侍应分成「愿意」与「不愿意」两列供挑选，随后将被选中的人员送往附近酒店交易。收费方面，单次性交易定价为400万越南盾（约港币约1200元），过夜服务则为700万越南盾（约港币约2000多元）。

这个犯罪网络于2023年10月17日遭警方突击瓦解。当天警方搜查餐厅与两间酒店，当场查获正在交易的5名女性，并在主嫌保险箱中起出大笔现金。

被告在庭审前均已认罪，但丁氏清宣及张磊辩称，他们仅默许以「拉客」提升餐厅营收，否认直接抽成。当局统计，该集团经营期间获利约24亿越南盾（约港币70万元），两人称相关收入已回投入店面装修与营运。

值得注意的是，部分涉案管理人员向警方指出，他们从未领到薪金，只能依靠顾客小费生存。目前丁氏清宣、张磊及其他五名管理者均被控组织卖淫罪，案件预计于近日开庭审理。

