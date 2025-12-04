俄乌战争｜普京放话：无论如何接管顿巴斯　「包括军事手段」

俄乌和平方案仍在协调之际，俄罗斯总统普京接受《今日印度》（India Today）采访期间称，俄罗斯无论如何都会接管顿巴斯以及新俄罗斯地区（Novorossiya，顿涅茨克及卢甘斯克），不管是采取军事手段抑或其他方式。普京说：「要么我们用武力解放这些领土，要么乌克兰军队离开这些地方并停止杀戮」。

路透社及俄罗斯卫星通讯社报道，2014年乌克兰顿巴斯地区爆发冲突，8年之后，普京2022年2月派军入侵乌克兰。俄乌战争开打至今逾3年，目前俄控制乌克兰19.2%领土，包括2014年吞并的克里米亚、整个卢甘斯克、顿涅茨克逾80%区域、赫尔松与札波罗热约75%区域，以及哈尔科夫、苏米、南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克部分地区。

顿涅茨克如今约有5000平方公里区域仍由乌克兰控制，乌方已表明不会将俄军在战场上未能夺取的领土拱手让出；总统泽连斯基也称，莫斯科不应因其挑起的战争获得任何奖励。

然而，普京表示，顿涅茨克人民共和国（DPR）与卢甘斯克人民共和国（LPR）已透过公投表达不愿留在乌克兰，俄方也曾经在共和国与乌克兰之间建立关系，但乌克兰政权并未承认，且乌军在公投过后拒绝撤军并持续战斗。

普京称，美国特朗普政府肩负起寻求解决乌克兰局势方案的艰巨任务，美国代表正在进行穿梭外交。普京也提到，他与美国特使魏科夫与特朗普女婿库什纳的会晤非常有用。