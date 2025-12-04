Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜普京放话：无论如何接管顿巴斯　「包括军事手段」

即时国际
更新时间：22:26 2025-12-04 HKT
发布时间：22:26 2025-12-04 HKT

 

俄乌和平方案仍在协调之际，俄罗斯总统普京接受《今日印度》（India Today）采访期间称，俄罗斯无论如何都会接管顿巴斯以及新俄罗斯地区（Novorossiya，顿涅茨克及卢甘斯克），不管是采取军事手段抑或其他方式。普京说：「要么我们用武力解放这些领土，要么乌克兰军队离开这些地方并停止杀戮」。

路透社及俄罗斯卫星通讯社报道，2014年乌克兰顿巴斯地区爆发冲突，8年之后，普京2022年2月派军入侵乌克兰。俄乌战争开打至今逾3年，目前俄控制乌克兰19.2%领土，包括2014年吞并的克里米亚、整个卢甘斯克、顿涅茨克逾80%区域、赫尔松与札波罗热约75%区域，以及哈尔科夫、苏米、南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克部分地区。

顿涅茨克如今约有5000平方公里区域仍由乌克兰控制，乌方已表明不会将俄军在战场上未能夺取的领土拱手让出；总统泽连斯基也称，莫斯科不应因其挑起的战争获得任何奖励。

然而，普京表示，顿涅茨克人民共和国（DPR）与卢甘斯克人民共和国（LPR）已透过公投表达不愿留在乌克兰，俄方也曾经在共和国与乌克兰之间建立关系，但乌克兰政权并未承认，且乌军在公投过后拒绝撤军并持续战斗。

普京称，美国特朗普政府肩负起寻求解决乌克兰局势方案的艰巨任务，美国代表正在进行穿梭外交。普京也提到，他与美国特使魏科夫与特朗普女婿库什纳的会晤非常有用。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
9小时前
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
01:46
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
社会
4小时前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
5小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
5小时前
火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民：日子总要过都有错？｜Juicy叮
火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民吁停「情绪勒索」：日子总要过都有错？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
12小时前
蔡少芬跟圈中好闺密合体现身石门  59岁前港姐冠军未婚未育身材大走样？激现水桶腰惹热议
蔡少芬跟圈中好闺密合体现身石门  59岁前港姐冠军未婚未育身材大走样？激现水桶腰惹热议
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
14小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
39分钟前