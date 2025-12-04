社媒禁令｜澳洲下周三起禁未成年人用社媒 Meta今起移除16岁以下人士帐户

澳洲针对16岁以下人群的社交媒体禁令，将于本月10日正式生效。Facebook和Instagram的母公司Meta，今日起移除相关帐户。

澳洲联邦议会去年11月通过《2024网络安全（社交媒体最低年龄）修正案》，禁止16岁以下未成年人使用多数社交媒体平台。法案生效后，澳洲将成为全球首个实施这类禁令的国家。

相关新闻：Meta下月4日实施新规 禁未满16岁澳洲青少年用Facebook及IG

澳洲政府3日表示，这一禁令将使少年儿童免遭有害内容侵害。网络社交媒体公司如未能采取合理措施阻止16岁以下未成年人使用其平台，最高将被罚款约5000万澳元（约合2.57亿元港币），而违反规定的未成年人或其父母不会受到惩罚。

相关新闻：澳洲两童入禀法院 挑战青少年社媒禁令

Meta上月已陆续发出通知，今日起会先移除13至15岁青少年的帐户，估计有15万个Facebook和35万个Instagram帐户受影响。Meta表示，会致力符合法例要求，但认为政府需同时要求应用程式商店，在用户下载程式时核实年龄。

澳洲「社媒禁令」实施情况引发广泛关注。马来西亚、新西兰、德国、丹麦等国也在考虑推出类似禁令。