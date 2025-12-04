东南亚电骗｜泰国查扣逾24亿元诈骗集团资产 通缉42人包括陈志

针对东南亚跨国电骗集团，泰国当局周三宣布查扣超过3亿美元（折合约24亿港元）资产，并对42名涉案人士发出逮捕令，重点瞄准柬埔寨太子集团及其关联人物，其中29人已落网。此次行动与香港、新加坡、英国及美国近期展开的冻结措施相呼应，围堵迅速扩张的跨境网络诈骗。

泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）称，被查扣资产涉及重量级人物，包括被美国起诉的柬埔寨太子集团创办人、华裔柬籍商人陈志（Chen Zhi），柬埔寨参议员符国安（Kok An）及多名泰国籍嫌疑人。他强调，所有责任人必须依法追究。

相关新闻：太子集团陈志｜欲取日本居留权？ 被曝在日购豪宅力销柬埔寨地产项目

泰国反洗钱办公室在声明中指出，调查发现与陈志及同伙相关的线上诈骗、人口贩运与网络洗钱，但未提供更多细节。

法新社报道称，泰方已扣押陈志名下约100项在泰资产，总值3.73亿泰铢（折合约9079万港元），包括土地、珠宝、奢侈品和现金。

相关新闻：太子集团陈志首度法律回应 指千亿比特币与诈骗无关 向美法院申请延后解冻期限

东南亚部分边境地区长期是跨国诈骗中心，年收入以数十亿美元计，不少受害者遭诱骗或贩运至园区后被迫进行诈骗活动。尽管区域内已有数百名嫌疑人落网，但被视为主谋的关键人物长期逍遥法外。

此外，路透社报道指出，另一名柬籍富商严力（Yim Leak）被指掌控跨境网络洗钱，泰国已查封其多个账户，其中包括价值60亿泰铢（约14亿港元）的泰国能源公司邦乍石油（Bangchak Corporation）股份。邦乍公司表示，冻结行动仅涉及个人股东，与公司运营无关。泰国当局同时指认郭安在柬埔寨管理的园区，为诈骗集团提供基地，并以非法收入在泰国购置资产。

相关新闻：太子集团｜传租台北101大楼私设顶级招待所 行政院长：应内控管理

过去两个月，香港与新加坡分别冻结与太子集团有关的3.54亿美元与1.16亿美元资产，英国亦冻结超过1.3亿美元商业与房地产资产。美国去年10月指控陈志涉网络诈骗与洗钱，并扣押价值约150亿美元、据称源自太子集团犯罪收益的比特币。太子集团上月否认所有指控，称公司与陈志均未涉非法行为。