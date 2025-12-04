Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加国华裔妇痔疮手术后剧痛难忍轻生 涉事医生被指曾擅做「实验性手术」

即时国际
更新时间：07:17 2025-12-04 HKT
发布时间：07:17 2025-12-04 HKT

加拿大一名 59 岁华裔女子林美（音译），于去年接受痔疮微创手术后，长期受剧痛折磨，最终在 18 个月后不堪痛楚轻生。调查发现，涉事医生过往涉及多宗医疗争议，更被指曾在未获病人同意下进行实验性手术，引起当地社会极大关注。

自费4,700 港元 接受激光手术

据星洲网报道，安大略省外科医生学会（CPSO）早前调查显示，涉事医生马哈拉杰（Maharaj）过往多次在手术中擅自加入额外程序，被批评「把病人体内当作实验」。惟在调查未完成前，监管部门并无对其停牌，引起外界质疑监管失当。

林美家属表示，她一向身体健康，于 2024 年 3 月因服用降压药引起轻微痔疮不适，经友人介绍下求诊。马哈拉杰自称为「多伦多地区微创专家」，建议她自费 1600 加元（约 4,700 港元）接受激光手术。然而，家属指她当时并不知医生正因多宗投诉受调查。

涉事医生马哈拉杰（Maharaj）。
涉事医生马哈拉杰（Maharaj）。
加拿大一名 59 岁华裔女子林美（音译），于去年接受痔疮微创手术后，长期受剧痛折磨，最终在 18 个月后不堪痛楚轻生。Alamy 示意图
加拿大一名 59 岁华裔女子林美（音译），于去年接受痔疮微创手术后，长期受剧痛折磨，最终在 18 个月后不堪痛楚轻生。Alamy 示意图
林美术后体重由约 72 公斤急降至仅 36.3 公斤，只能依赖大量止痛药维持。Alamy示意图
林美术后体重由约 72 公斤急降至仅 36.3 公斤，只能依赖大量止痛药维持。Alamy示意图

术后24小时不停痛 在房间撞墙望分散注意力

手术后，林美情况不但没好有好转，更急转直下，疼痛比手术前更严重，形容「24 小时不停痛」，最终无法正常行走或坐下。她其后体重由约 72 公斤急降至仅 36.3 公斤，只能依赖大量止痛药维持。林美多次向 CPSO 投诉，但一直未获回复。

据林美的家属指，痛楚令她几乎无法生活，躺下、走路、进食，都可能触发疼痛。她甚至痛到在房间撞墙，试图分散注意力，无助感笼罩著全家。

林美最终在难忍痛苦轻生。其家属批评事件是医疗疏忽和监管失效所致，质疑若监管机构及早介入，悲剧或可避免。

事件引起加拿大社会强烈反响，外界要求彻查监管部门是否延误处理医生投诉，以及是否应及早限制涉事医生执业。当地医疗监管制度亦再受质疑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
5小时前
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
3小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
14小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
15小时前
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
11小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
19小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
14小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
16小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
19小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
10小时前