加国华裔妇痔疮手术后剧痛难忍轻生 涉事医生被指曾擅做「实验性手术」

加拿大一名 59 岁华裔女子林美（音译），于去年接受痔疮微创手术后，长期受剧痛折磨，最终在 18 个月后不堪痛楚轻生。调查发现，涉事医生过往涉及多宗医疗争议，更被指曾在未获病人同意下进行实验性手术，引起当地社会极大关注。

自费4,700 港元 接受激光手术

据星洲网报道，安大略省外科医生学会（CPSO）早前调查显示，涉事医生马哈拉杰（Maharaj）过往多次在手术中擅自加入额外程序，被批评「把病人体内当作实验」。惟在调查未完成前，监管部门并无对其停牌，引起外界质疑监管失当。

林美家属表示，她一向身体健康，于 2024 年 3 月因服用降压药引起轻微痔疮不适，经友人介绍下求诊。马哈拉杰自称为「多伦多地区微创专家」，建议她自费 1600 加元（约 4,700 港元）接受激光手术。然而，家属指她当时并不知医生正因多宗投诉受调查。

林美术后体重由约 72 公斤急降至仅 36.3 公斤，只能依赖大量止痛药维持。Alamy示意图

术后24小时不停痛 在房间撞墙望分散注意力

手术后，林美情况不但没好有好转，更急转直下，疼痛比手术前更严重，形容「24 小时不停痛」，最终无法正常行走或坐下。她其后体重由约 72 公斤急降至仅 36.3 公斤，只能依赖大量止痛药维持。林美多次向 CPSO 投诉，但一直未获回复。

据林美的家属指，痛楚令她几乎无法生活，躺下、走路、进食，都可能触发疼痛。她甚至痛到在房间撞墙，试图分散注意力，无助感笼罩著全家。

林美最终在难忍痛苦轻生。其家属批评事件是医疗疏忽和监管失效所致，质疑若监管机构及早介入，悲剧或可避免。

事件引起加拿大社会强烈反响，外界要求彻查监管部门是否延误处理医生投诉，以及是否应及早限制涉事医生执业。当地医疗监管制度亦再受质疑。