Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税战｜9家日企起诉美国政府促退回税额 涉丰田通商、住友化学等

即时国际
更新时间：01:11 2025-12-04 HKT
发布时间：01:11 2025-12-04 HKT

美国总统特朗普政府对多国商品加征高额关税，争议持续发酵。据日本媒体报道，丰田通商、住友化学等至少9家日本企业旗下在美相关公司，近日已向美国国际贸易法院（CIT）提起诉讼，要求全额退还因特朗普高关税政策而支付的关税。此举被指是为跟进美国联邦最高法院正在审理的「对等关税」合法性诉讼，提前保留退税权利。

多家日企同步入禀　涵盖汽车、化工、机械业

据日本共同社报道，已确认提讼的企业包括：丰田通商（Toyota Tsusho）、住友化学（Sumitomo Chemical）、理光（Ricoh）、横滨橡胶（Yokohama Rubber）、牛尾电机（Ushio）、日本碍子（NGK Insulators）、川崎摩托（Kawasaki Motors）、山崎马扎克（Yamazaki Mazak）、Proterial（原日立金属）。

美国总统特朗普政府对多国商品加征高额关税，争议持续发酵。法新社
美国总统特朗普政府对多国商品加征高额关税，争议持续发酵。法新社
据日本媒体报道，丰田通商、住友化学等至少9家日本企业旗下在美相关公司，近日已向美国国际贸易法院（CIT）提起诉讼，要求全额退还因特朗普高关税政策而支付的关税。路透社
据日本媒体报道，丰田通商、住友化学等至少9家日本企业旗下在美相关公司，近日已向美国国际贸易法院（CIT）提起诉讼，要求全额退还因特朗普高关税政策而支付的关税。路透社
美国总统特朗普政府对多国商品加征高额关税，争议持续发酵。路透社
美国总统特朗普政府对多国商品加征高额关税，争议持续发酵。路透社

报道指，其他日企亦正研究加入同类诉讼，形成跨行业集体行动。

原告质疑IEEPA征税合法性　恐最高院判决后仍无退税

原告方主张，特朗普政府引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）以「国家紧急状态」名义征收关税，做法属越权、违法；而其他依据不同法律征收的关税则不在是次争议范围内。

起诉书指出，即使最高法院日后裁定特朗普关税违法，关税未必会自动退还，因此企业必须先提出民事诉讼，确保退税权益。

专家表示，即便法院最终命令退税，相关程序甚为复杂，需逐宗审核，可能耗费多年才能完成，企业资金压力难以在短期内得到纾缓。

诉讼潮扩大　美企亦加入求退税

美国企业亦加入这股控诉潮，包括会员制零售巨头开市客（Costco）等数十家公司，同样要求退回关税，反映特朗普关税政策在工商界累积的成本与不满程度。

最高法院审核总统征税权限　结果牵动全球供应链

诉讼均在最高法院于11月5日举行口头辩论后提出。法院焦点是 IEEPA 是否赋予总统征收关税的权力。判决结果将牵动多个问题，包括美国总统在贸易政策上的权限范围、美企及外企的关税负担，以及国际供应链与跨国贸易成本。
目前最高法院未公布判决时间。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
13小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
8小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
8小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
4小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
13小时前
宏福苑五级火｜大家庭扎根大埔30载拥屋苑5单位 罹难孖女家人：会坚强一齐面对
宏福苑五级火｜大家庭扎根大埔30载拥屋苑5单位 罹难孖女家人：会坚强一齐面对
突发
6小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
10小时前
青衣长安邨单位失火 疑点燃香烛肇祸 消防：大厦火警钟无鸣响消防泵失效
突发
6小时前