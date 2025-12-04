关税战｜9家日企起诉美国政府促退回税额 涉丰田通商、住友化学等

美国总统特朗普政府对多国商品加征高额关税，争议持续发酵。据日本媒体报道，丰田通商、住友化学等至少9家日本企业旗下在美相关公司，近日已向美国国际贸易法院（CIT）提起诉讼，要求全额退还因特朗普高关税政策而支付的关税。此举被指是为跟进美国联邦最高法院正在审理的「对等关税」合法性诉讼，提前保留退税权利。

多家日企同步入禀 涵盖汽车、化工、机械业

据日本共同社报道，已确认提讼的企业包括：丰田通商（Toyota Tsusho）、住友化学（Sumitomo Chemical）、理光（Ricoh）、横滨橡胶（Yokohama Rubber）、牛尾电机（Ushio）、日本碍子（NGK Insulators）、川崎摩托（Kawasaki Motors）、山崎马扎克（Yamazaki Mazak）、Proterial（原日立金属）。

报道指，其他日企亦正研究加入同类诉讼，形成跨行业集体行动。

原告质疑IEEPA征税合法性 恐最高院判决后仍无退税

原告方主张，特朗普政府引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）以「国家紧急状态」名义征收关税，做法属越权、违法；而其他依据不同法律征收的关税则不在是次争议范围内。

起诉书指出，即使最高法院日后裁定特朗普关税违法，关税未必会自动退还，因此企业必须先提出民事诉讼，确保退税权益。

专家表示，即便法院最终命令退税，相关程序甚为复杂，需逐宗审核，可能耗费多年才能完成，企业资金压力难以在短期内得到纾缓。

诉讼潮扩大 美企亦加入求退税

美国企业亦加入这股控诉潮，包括会员制零售巨头开市客（Costco）等数十家公司，同样要求退回关税，反映特朗普关税政策在工商界累积的成本与不满程度。

最高法院审核总统征税权限 结果牵动全球供应链

诉讼均在最高法院于11月5日举行口头辩论后提出。法院焦点是 IEEPA 是否赋予总统征收关税的权力。判决结果将牵动多个问题，包括美国总统在贸易政策上的权限范围、美企及外企的关税负担，以及国际供应链与跨国贸易成本。

目前最高法院未公布判决时间。