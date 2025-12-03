Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马克龙或邀华入G7 日本极度焦虑请求谨慎考虑

更新时间：18:15 2025-12-03 HKT
发布时间：18:15 2025-12-03 HKT

法国总统马克龙据报有意邀请中国国家主席习近平，参加2026年在法国举行的七大工业国集团（G7）峰会。日本传媒周二引述消息报道，日方已要求马克龙「谨慎考虑」有关决定。

日本政府相关人士透露，日方相信马克龙很有可能推进上述计划，故向法方表达担忧，理由是中国并未共享G7所倡导所谓自由、民主和法治等价值观。

日方研判后认为，马克龙很早以前就对邀请中方出席G7峰会表现出积极意愿，加上他将于3日起开始访华行程，期间很可能提及邀请事宜。

马克龙有意对华释出善意。美联社

知情人士强调，日本政府担心一旦中方出席峰会，日方将难以与其他G7成员讨论涉华问题并达成共识。日方正与法国保持密切沟通，法方也充分理解日本想法。

日本是G7唯一亚洲成员国

1973年，由于石油危机，美国、西德、英国和法国财长举行非正式会议，日本随后加入，形成G5。1975年，因应意大利加入，G5成为G6。翌年随著加拿大加入，G7正式成形。时至今日，日本仍然是G7中唯一亚洲成员国。

近年来，日本一直在G7峰会期间炒作中国威胁论，提出包括中国海洋扩张、经济胁迫等议题。今年6月，在加拿大举行的G7峰会上，时任日本首相石破茂同样亦呼吁G7进一步参与印太地区事务。

