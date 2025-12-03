安世半导体｜荷兰经济大臣取消访华 辩称日程安排冲突

荷兰经济大臣卡雷曼斯周二证实，他已取消原定12月对中国的访问，理由是访华日程与其他安排冲突。

卡雷曼斯致函国会指，是次访问虽然暂时取消，但因应安世半导体问题形势需要，他仍不排除在近期前往中国，新的日期尚待确定。他补充，期待就此与中方达成共识。

荷兰政府9月30日因担心关键技术转移至中国，宣布接管安世半导体。直至上月19日，荷方宣布暂停对安世半导体干预，声称已与中方就晶片短缺问题进行建设性的对话。

王文涛希望荷兰政府尽快提出建设性的解决方案。路透社

荷方收到消息指，安世半导体管理层计划将业务转移到中国。路透社

安世半导体早前被荷兰政府接管。路透社

在致国会信中，卡雷曼斯亦公布荷方干预安世半导体事件的时间线，指他最早于9月18日获悉安世半导体的问题，当时他收到消息称，安世半导体管理层已制定将业务转移到中国的计划，当下认为这将对欧洲的经济安全构成威胁。

卡雷曼斯补充，接管安世半导体决定是在9月25日由荷兰首相、副首相、外交大臣、国防大臣和外贸国务秘书共同做出。他同时承认，荷方确实未有事先与中方沟通，而是在采取实际行动后，才通知英国、德国、美国和中国。

王文涛上月与谢夫乔维奇交换意见

上月26日，商务部部长王文涛与与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视讯会谈，就安世半导体等经贸问题深入交换意见。

王文涛表示，关于安世半导体问题，造成当前全球半导体产供链混乱的源头和责任在荷兰方面。中国政府始终本著负责任的态度，及时采取切实措施，努力维护和恢复全球半导体产供链稳定。

王文涛指，近期荷方宣布暂停行政令，向妥善解决问题迈出了一小步，但是荷方对企业的不当行政和司法干预仍未取消，全球半导体产供链尚未恢复正常，依然面临较大不确定性。希望欧方发挥积极作用，敦促荷兰政府尽快提出建设性的解决方案，为企业开展内部协商创造有利条件。