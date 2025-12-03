俄乌战争｜美俄会谈无突破 克宫：部分提议无法接受

俄罗斯总统普京周二在莫斯科，与美国特使威特科夫、特朗普女婿库什纳兼高级顾问库什纳举行会晤，讨论结束乌克兰战争方式。克里姆林宫周三宣布，双方未能就和平协议达成共识。

据俄方披露，会议历时5个小时，除了美国总统特朗普最初提出的28和平点计划外，莫斯科还收到「另外4份文件」，乌东顿巴斯等领土归属权也是谈判的一部分。

俄总统助理乌沙科夫表示，会谈富有建设性、内容丰富，虽然目前还没有针对乌克兰的妥协方案，但莫斯科认为美国的一些提议可以接受，也有一些完全不能接受。

乌沙科夫提到，美俄在推进乌克兰和平方面还有很多工作要做，部分谈判内容不便透露。他补充，普京已透过威特科夫向特朗普发出友好的问候和「重要的政治信号」，但相信双方不会很快举行另一场峰会。

普京向特朗普发出友好问候。路透社

威特科夫（中）是负责俄乌和平谈判特使。路透社

乌克兰总统泽伦斯基早前已公开反对28点和平计划中的一些条款，包括要求乌克兰放弃其目前控制的东部领土，并限制其军队规模。泽伦斯基也要求西方提供明确、可执行的安全保障，防止俄罗斯未来再次入侵。

泽连斯基正在等待美方信号。路透社

会议历时5个小时。路透社

在普京与美方代表会晤结束后，泽连斯基在社交平台发文表示，他正在等待美方信号，并准备好与特朗普会面。