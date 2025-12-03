Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

绍伊古与访俄王毅会晤 「两国斩断抬头军国主义九头蛇拥足够经验」

更新时间：12:15 2025-12-03 HKT
发布时间：12:40 2025-12-03 HKT

中共中央政治局委员、外交部长王毅周二在莫斯科，同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第二十轮战略安全磋商。

俄罗斯通讯社报道，对于中俄合作应对日本右倾威胁，绍伊古在俄中战略安全磋商上形容，军国主义九头蛇如今再次抬头，但莫斯科和北京在斩断其头颅方面已积累足够经验，考虑到一些欧洲国家和日本出现为过去失败复仇的欲望，这一经验尤为重要。

中俄不容在欧洲和日本复活犯罪政权

绍伊古又表示，自他们2024年11月在北京举行上一次磋商以来，地缘政治局势变得更加复杂。全球安全与稳定领域的挑战与日俱增，这需要本著全面战略协作伙伴关系的精神定期对表。

绍伊古指出，俄中关系不受外部局势影响，建立在相互尊重、互不干涉内政和相互支持的原则之上，「两国关系发展的动力是两国领导人的外交艺术」。绍伊古强周，俄罗斯和中国将不容许在欧洲和日本复活犯罪政权。

对于绍伊古的言辞，新加坡《联合早报》引述受访学者分析，绍伊古措辞十分强硬，再次印证中俄两国在广泛议题，特别是关乎各自核心利益的议题上立场一致，所谓美国特朗普政府试图推行离间中俄的反尼克逊策略，不会发挥重要作用。

相关新闻：战狼大使？｜中国总领事斥高市插手台海「斩肮脏头颅」 日方严正抗议

除了绍伊古今次「中俄斩断军国主义九头蛇头颅」的言论，早前日本首相高市早苗发表「台湾有事」论后，中国驻日本大阪总领事薛剑亦发表「斩掉脑袋」的言论。

拉夫罗夫（左）与王毅（右）会晤。外交部网站
拉夫罗夫（左）与王毅（右）会晤。外交部网站
当地时间2025年12月2日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社
当地时间2025年12月2日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社
当地时间12月2日，王毅在莫斯科同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第二十轮战略安全磋商。中新社
当地时间12月2日，王毅在莫斯科同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第二十轮战略安全磋商。中新社

中方发布新闻稿称，双方就涉日本问题进行战略对表，达成高度共识，一致认为要坚定维护用生命和鲜血换来的二战胜利成果，坚决抵制任何为殖民侵略历史翻案的错误言行，坚决反击法西斯主义、日本军国主义卷土重来的图谋，承担起中俄作为大国和联合国安理会常任理事国的共同责任，维护世界和平与安全，维护历史真相和国际正义。

 

 

