不同种姓棒打鸳鸯 男拒分手遭荣誉处决 女友与遗体「完婚」感动全国

印度马哈拉施特拉邦南德德地区发生一宗震惊全国的「荣誉杀人」案：一名20岁达利特（Dalit，贱民阶层）青年，疑因跨种姓恋情遭女方家属杀害。更令人鼻酸的是，死者女友翌日在丧礼上，身穿传统服饰，向爱人的遗体行婚礼仪式，画面在社交平台疯传，引爆印度社会强烈反响。

三年恋情遭强烈反对 兄弟伏击枪击后再以磁砖重击致命

据《NDTV》及《Times of India》报道，死者萨克尚．泰特（Saksham Tate），与21岁的安恰尔．马米德瓦（Aanchal Mamidwar）交往三年，原本已计划结婚。但因双方种姓差异明显——泰特属达利特，而女方则为「特殊落后阶层」（Special Backward Class）——遭家族坚决反对，最终酿成悲剧。

案发于11月28日晚，泰特与女方兄长发生冲突后，竟遭年仅17岁的弟弟开枪击中胸口，继以磁砖重击头部，当场倒地身亡。

警方形容案件具明显「荣誉杀人」动机，已拘捕包括父母与两名兄弟在内共六名涉案人士，其中母亲已被收押，其余家人则被羁押调查。

女友翌日痛心「与遗体完婚」 丧礼画面惹全国哀痛

案发翌日，安恰尔在丧礼上泪崩，身穿传统婚服，向恋人遗体戴花环、绕行遗体，象征完成婚礼。

影片在网络大量转载，不少网民留言：「爱情何罪之有？」「种姓制度又夺走一条人命。」

安恰尔受访时痛指：「我们相爱三年，哥哥曾承诺为我们办婚礼，最后竟背叛我。」

她更爆料，家中两名警员朋友涉嫌教唆犯案，甚至逼她到警局诬指男友性骚扰，未果才转而动手，涉事警员疑曾对其弟说：「你不是一直想杀人？那就去杀你妹妹的男友吧。」

警方现正调查是否有执法部门人士涉案。

种姓歧视根深蒂固 跨种姓婚姻长年引爆「荣誉杀人」

尽管印度宪法于1950年已明令禁止种姓歧视，但不少农村及保守地区仍根深蒂固地维护传统阶级，跨种姓恋情常被视作「家族耻辱」。

印度国家犯罪纪录局（NCRB）资料显示，每年仍有数百宗「荣誉杀人」，多与跨种姓或跨宗教婚姻相关。

本案中，泰特身为达利特，是印度社会中长期遭排拒与歧视的最底阶层；而女方来自SBC群体，虽非高种姓，但仍存在显著阶级差距。两人恋情因此遭家族视为「不可接受」。

女方控诉：制度与偏见夺走一条命

安恰尔悲恸表示，泰特生前曾尽力向她家人证明决心，却仍败给制度性歧视。「他什么错也没有，只因为出生，就被判了死刑。」

她透露，两家兄弟本是好友，但最终因种姓压力反目成仇。

事件掀起全国大讨论，有社会学者指：「只要种姓制度的影响力未根除，印度每年仍会持续有人因『爱』付出生命。」

印度政府近年虽推动平权政策，但法律与传统价值冲突，使改革成效有限。本案再度凸显印度在婚姻自主、阶级偏见与个人安全之间的深层矛盾。