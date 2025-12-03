Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本筑地市场罕有呼吁旅客年底勿到访　商贩忧「过度观光」现大混乱

即时国际
更新时间：06:50 2025-12-03 HKT
发布时间：06:50 2025-12-03 HKT

东京著名观光热点「筑地场外市场」近日罕有向全球旅客发出呼吁，希望游客在今年12月尽量避免前往，以免重蹈去年年底「游客与本地客大混战」的混乱局面。管理方坦言，市场原为专业食材批发中心，却因观光客暴增沦为「过度观光」重灾区，部分老顾客甚至因此流失。

商会：原是专业批发地　奥运后爆红变「过度观光」

虽然早前有声音称日本旅游业受中国政府呼吁减少赴日旅行而受挫，但筑地市场表示，近期人潮依然汹涌，外国旅客与本地居民同时涌进购物，变「大混战」，情况十分逼塞，几乎插针不入。

市场商贩组成的「场外市场管理协会」周一（1日）在市场资讯中心贴出正式告示，呼吁旅行团及自由行旅客在12月期间避免到访及参加美食团。

协会解释，去年年底大量游客涌至，与日常到访的本地人互相挤压，街道一度寸步难行，不少店舖更直言「老顾客都不敢来了」，因此今年决定提前发出警告，为筑地史上首次「劝退」游客。

管理协会理事长北田喜跆受访时表示，筑地场外市场本来服务餐饮业专业人士而设，并非打造为观光地。然而自东京奥运后，旅客急升，令市场「不得不承认已踏入过度观光状态」。

为改善旅游秩序，市场早前推出「筑地八项礼仪」，包括禁止边走边吃、避免多人并排堵塞通道等，但效果有限。去年底的塞爆景象仍令商贩苦不堪言，促使今年提前采取行动。

协会表示，未来将在市场内张贴更多告示提醒，并呼吁旅行社及导游配合，避免在12月安排筑地美食团，盼能舒缓年底客流高峰，让本地购物客人能安全、顺畅地进出。

筑地场外市场一向以寿司、海鲜、零食及传统食材闻名，每逢假期总挤满游客。管理方强调，此次呼吁是不得已之举，只望旅客理解与体谅，以免市场再陷混乱。

