睡觉翻身颈链卡充电器缝隙 美8岁男童触电烧伤须植皮 医生：慢一步恐丧命

即时国际
更新时间：06:04 2025-12-03 HKT
发布时间：06:04 2025-12-03 HKT

美国堪萨斯州一名8岁男童在床上睡觉时，金属颈链意外卡在手机充电器与延长线之间的缝隙，瞬间引发强烈电流并爆出火花，男童颈部遭电击、上衣起火，险被活活电死。医生形容，他能逃出生天，全靠「及时把颈链扯掉」，否则后果不堪设想。

上衣烧著： 我以为自己会死

事发于11月20日。8岁男童Lorenzo Lopez如常入睡，未料在睡梦中翻身时，颈上金属链刚好掉进手机充电器插头与延长线之间的缝隙，即时导电，强大电流穿过链条，爆出「火花地狱」，瞬间令他颈部灼伤，上衣亦随之燃烧。

Lorenzo回忆：「我以为自己会死⋯⋯整个过程好像混乱爆炸一样。」

强烈灼痛令他惊醒，他跳下床、衣服半边着火，情急下把颈链狠狠扯下，才逃过一劫。

其母Kourtney Pendleton闻讯后立即将儿子送院。她忆述：「医护跟我说，如果他没有扯走那条链，他会被电流活活电死。他基本上是自己救了自己。」

Kourtney Pendleton在社交平台分享其子伤势，相片显示Lorenzo胸腹大片烧伤，颈部有深层灼痕，痛楚难当。

Lorenzo目前需留院至少两星期，医生已为他进行皮肤移植手术，需从头皮、腿部及脚部取皮修补。母亲坦言，儿子每日都在剧痛中挣扎，但「他很勇敢，是个真正的小小生还者」。

家人亦发起众筹，协助支付庞大的医疗费用。

母亲呼吁家长：孩子床上不要放电子产品

经历这场劫难后，母亲特别警告其他家长：「请千万不要让孩子把电子产品或充电线放在床上睡觉，这是一场可发生在任何人身上的恐怖意外。」

Lorenzo则希望以自身经历提醒更多人：「我只是希望救到更多生命。」

事件再次引起美国社会关注儿童在睡眠环境中使用电子设备的风险，专家提醒，金属饰物、延长线及充电器若接触不当，可造成严重触电危险，家长宜格外注意。

 

