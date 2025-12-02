Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中英关系︱施纪贤指中国威胁国安 华使馆：坚决反对无端指责

即时国际
更新时间：19:00 2025-12-02 HKT
发布时间：19:00 2025-12-02 HKT

英国首相施纪贤（Keir Starmer）1日在伦敦发表重要演说时指，英国对华政策不应反复无常，即使中国对英国有国安威胁，但如不与世界第二大经济体打交道，会是政府的「失职」。中国驻英使馆表示，坚决反对「中国威胁」论等无端指责。

施纪贤1日晚出席伦敦金融城晚宴，英王查理斯三世及商界领袖也有参加。施纪贤当时发表重要外交演讲，表示中国作为全球第二大经济体的重要性，表明英国不能随便排斥。

施纪贤表示不能拒绝与中国发展经贸关系。美联社

他指，「当今没有任何变革比中国崛起的影响更深远，中国规模强大，雄心勃勃、极具创造力，是科技、贸易和全球治理，举足轻重的力量，我们不应以恐惧应对，也不应被幻觉蒙蔽。」

施纪贤表示，虽然中国对英国构成国家安全威胁，但两国更紧密的商业联络符合英国国家利益。

中国驻英国使馆2日在网站发声明反驳。发言人指，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。在和平和安全问题上，中国是世界上纪录最好的大国。中国的发展不对任何国家构成威胁，只会给各国带来共同发展的机遇。

发言人又表示，中方坚决反对英方讲话中散布「中国威胁」及其他无端指责中国，希望英方认清形势、端正心态，理性友善对待中国发展。

 

