Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苹果AI团队核心负责人将退休 前Ｇoogle工程师接替

即时国际
更新时间：16:30 2025-12-02 HKT
发布时间：16:30 2025-12-02 HKT

苹果周一宣布，其人工智能（AI）团队主管即将离职，该团队将由一位来自前谷歌（Google）及微软（Microsoft）的资深工程师领导。

苹果机器学习与AI策略高级副总裁约翰‧詹南德雷亚（John Giannandrea）计划于明年初退休。此前这家科技巨头在努力证明其在AI技术领域并未落后方面遭遇挫折。

相关新闻：苹果据报引入Google AI模型 助Siri明春升级 每年支付10亿美元

据苹果公司称，詹南德雷亚将以顾问身份继续留在公司。苹果行政总裁库克在宣布此消息的帖子中表示：「我们感谢约翰在构建及推进我们的人工智能工作中做出的贡献。」

前微软及Google资深工程师替任

据苹果公司称，研究员苏布拉马尼亚（Amar Subramanya）将加入苹果公司担任AI副总裁，负责领导包括AI基础模型及机器学习在内的「关键领域」。苏布拉马尼亚在担任微软的AI副总裁前，他曾在Google工作16年，负责Gemini聊天机器人工程。苹果称，他在AI功能与产品整合方面拥有丰富经验，这「对苹果的持续创新及未来开发智能产品至关重要」。

相关新闻：iPhone Air︱传国外销量欠佳暂停产 内地今正式发售扭劣势？

詹南德雷亚于2018年加入苹果公司，负责领导公司的AI工作。今年年初，苹果推迟了升级版数码助理Siri的发布，现在承诺将于明年推出。

库克称AI是「苹果战略的核心」，苏布拉马尼亚将为公司带来「卓越的AI领域专业知识」，他将向软体工程高级副总裁费德里吉（Craig Federighi）汇报。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
突发
22分钟前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
6小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
4小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
8小时前
大埔宏福苑五级火｜3人涉煽动被捕 李家超强硬回应：不容忍违法行为 批有人胆敢借悲剧破坏社会承诺
大埔宏福苑五级火｜3人涉煽动被捕 李家超强硬回应：不容忍违法行为 批有人胆敢借悲剧破坏社会承诺
政情
6小时前