苹果AI团队核心负责人将退休 前Ｇoogle工程师接替

苹果周一宣布，其人工智能（AI）团队主管即将离职，该团队将由一位来自前谷歌（Google）及微软（Microsoft）的资深工程师领导。

苹果机器学习与AI策略高级副总裁约翰‧詹南德雷亚（John Giannandrea）计划于明年初退休。此前这家科技巨头在努力证明其在AI技术领域并未落后方面遭遇挫折。

据苹果公司称，詹南德雷亚将以顾问身份继续留在公司。苹果行政总裁库克在宣布此消息的帖子中表示：「我们感谢约翰在构建及推进我们的人工智能工作中做出的贡献。」

前微软及Google资深工程师替任

据苹果公司称，研究员苏布拉马尼亚（Amar Subramanya）将加入苹果公司担任AI副总裁，负责领导包括AI基础模型及机器学习在内的「关键领域」。苏布拉马尼亚在担任微软的AI副总裁前，他曾在Google工作16年，负责Gemini聊天机器人工程。苹果称，他在AI功能与产品整合方面拥有丰富经验，这「对苹果的持续创新及未来开发智能产品至关重要」。



詹南德雷亚于2018年加入苹果公司，负责领导公司的AI工作。今年年初，苹果推迟了升级版数码助理Siri的发布，现在承诺将于明年推出。

库克称AI是「苹果战略的核心」，苏布拉马尼亚将为公司带来「卓越的AI领域专业知识」，他将向软体工程高级副总裁费德里吉（Craig Federighi）汇报。