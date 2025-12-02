日本蚝大量死亡归咎海水升温 新知事称将优先处理

日本官员周一称，该国主要蚝产区的蚝正大规模死亡，死因很可能是海水温度升高。当日广岛县首名女知事（相当于县市首长）横田美香就任，声称将优先处理县内名产蚝大量死亡的问题。

西日本濑户内海周边的一些沿海地区，是日本主要的蚝养殖区，占日本蚝总产量的四分之三以上，但目前有大约90%的养殖蚝已死亡。「我从事蚝养殖20多年，从未遇到过这种情况。」养殖蚝超过20年的森尾达也（音译）告诉法新社。在与濑户内海接壤的广岛地区，海洋产品部门官员横内昭一（音译）表示，他怀疑「水温过高，加上其他因素是蚝大规模死亡的祸因。」每年7月至10月是蚝养殖的重要时期。

横田美香称将优先处理县内名产蚝大量死亡的问题。

横田美香周一上任成为广岛县首名女知事。

根据广岛县的数据，今年该期间广岛沿海地区的平均水温比1991年至2020年的平均水温高出1.5至1.9摄氏度。由于气候变化，全球海水温度正在上升。横内指出「如果高温再持续数周，蚝的体质就会变弱，更容易受到病毒和细菌的侵害。」

蚝的捕捞死亡率通常在30%至50%之间。但农林水产省上周表示，该部门11月中旬进行的调查显示，广岛县中东部的生死亡率高达60%至90%。广岛县前副知事横田美香，昨日以该县首名女知事之姿踏入县府办公。她宣布，首要关注的议题是蚝大量死亡问题与物价高涨对策。