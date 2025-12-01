以研铁束激光防空系统 月底交付军方

以色列国防部国防研究与发展局局长戈尔德周一宣布，该国研制的「铁束」（Iron Beam）激光反导弹防空系统将于本月30日交付军方。

戈尔德表示，随著研发工作的完成和全面测试计划的实施，铁束激光反导弹防空系统的能力已得到验证，准备于本月30日交付。铁束系统预计将从根本上改变战场上的交战规则。与此同时，以方已在推进下一代系统的研发。

相关新闻：以色列年内部署「铁束」激光防空系统 可拦截无人机迫击炮

今年6月，铁束的精简版本「轻束」（Lite Beam）已获以军采用，与轻束系统相比，铁束系统威力更大、射程更远，不仅可以抵挡无人机攻击，还可以击落导弹、火箭弹和迫击炮等。另外，相较于以军过去使用的箭式反弹道导弹系统、「铁穹」防御系统等，铁束系统能够节省大量金钱成本。

以色列国防部相关人士透露，由于激光发射速度极快，铁束系统投入实战后，未来以色列人在面对大多数空中威胁时不用再躲进防空洞，理由是铁束系统能够在威胁发生初期就击落敌方导弹和无人机，大部分情况下，敌方空中威胁还在敌方领土内时就会被摧毁。

在正式交付前，铁束系统已在军中展开测试，是次交付军方版本与最初版本有略微改动。今年6月，一名以军军官受访时透露，他是参与测试铁束系统团队一员，所有测试者都已学习如何在现场即时操作激光，众人在操作过程中对武器进行微调，并在分析提高击落成功率方式之后，与开发商一起改进铁束系统性能。

