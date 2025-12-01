巴洛克大师 | 鲁本斯真迹失落400多年 耶稣基督受难画2643万成交

17世纪巴洛克大师鲁本斯（Peter Paul Rubens）创作的一幅《耶稣基督受难》画作，失落400多年，周日在巴黎西部凡尔赛宫的奥塞纳特（Osenat）拍卖，以294万欧罗（约2643万港元）成交，远远超出原先的100万至200万欧罗（近900至1800万港元）估价。

消失逾4世纪 去年巴黎住宅发现

这幅画作创作于1613年，画作描绘了耶稣基督被钉十字架的场景，竣工后很快就从公众视野中消失了。几个世纪以来，人们只能通过其他艺术家制作的版画和印刷复制品来了解它的存在。它的下落一直是个谜，直到拍卖师让-皮埃尔·奥塞纳 (Jean-Pierre Ossena) 去年9月透露，在对巴黎准备出售的一处房屋进行例行检查时，发现这副画。

这幅画失落已久，周日在凡尔赛拍卖。美联社

拍卖吸引众多买家竞投。美联社

奥塞纳特形容，这是一幅杰作，作品状况非常好。以研究鲁本斯闻名的专家布特纳（Nils Buttner）解释，鲁本斯经常描绘耶稣基督钉十字架，但他罕有画十字架上的耶稣尸体，因此，这幅画是唯一一幅描绘基督肋旁伤口流出鲜血和水的画作，而鲁本斯也只画过一次这样的场景。

拍卖行：真伪及来源获确认

奥塞纳特拍卖行表示，这幅画的真伪和来源已通过科学分析得到确认。对颜料层的显微镜检查显示，在代表皮肤的区域不仅有白色、黑色和红色颜料，还有蓝色和绿色颜料，这些颜料的使用是鲁本斯描绘人体皮肤的典型特征。

这幅画是鲁本斯在其艺术巅峰时期创作的杰作。拍卖行在宣传资料中称，外界对这幅画知之甚少，只知道鲁本斯的一位同代画家曾为其制作过一幅版画。后来的历史学家描述了这幅版画，尽管从未见过原作，但也将其列入了史料目录。

