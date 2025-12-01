特朗普号令封锁空域 委内瑞拉：殖民主义威胁

美国总统特朗普上周六（29日）升高施压委内瑞拉，警告该国空域应被视为「全面关闭」；委国政府斥责这项警告为「殖民主义威胁」，其国民武装部队周六在全国范围内开展海岸防御演习，旨在展示其面对外部威胁时的综合反应能力。

特朗普周六在社交网发文道：「致所有航空公司、飞行员、毒贩与人口贩子，请将委内瑞拉领空及周边空域视为完全关闭。」有媒体援引国际问题专家说，特朗普的言论类似禁飞区的概念，而禁飞区通常是更大规模军事行动的前奏。据《纽约时报》报道，美国军方已针对委内瑞拉制订了一系列打击目标选项，包括军队和石油设施等。

委国外交部发布声明回应道：「委内瑞拉谴责并抨击这一意在影响本国空域主权的殖民主义威胁，此举对委内瑞拉人民构成又一次荒谬、非法且毫无正当性的侵略行为。」声明同时警告，空域受到干扰也将导致从美国遣返委内瑞拉移民的包机无法运作。

加勒比海部署航母

美政府在加勒比海大规模部署军事力量，包括出动海军最大航空母舰「福特号」。华府宣称此举目的是打击毒品走私，但委国当局坚称美方最终目的是推翻总统马杜罗。

美洲玻利瓦尔联盟谴责美政府针对委内瑞拉领空主权发出的「新殖民主义威胁」。 该联盟成员国包括古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜等10个拉美和加勒比地区国家。哥伦比亚总统佩特罗（Gustavo Petro）也说，允许一国总统关闭他国领空意味着国家主权和国际法概念的终结。

委内瑞拉的玻利瓦尔国民武装部队上周六开展海岸防御演习，在沿海多个战略要地同步进行，包括设立海岸防御点和观察哨、部署火炮和防空系统等。