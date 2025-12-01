Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国加州家庭聚会爆枪击 酿4死10伤 枪手在逃

即时国际
更新时间：03:43 2025-12-01 HKT
发布时间：03:43 2025-12-01 HKT

美国加州周六（30日）晚上发生枪击案，一个家庭在北部城市史托克顿（Stockton）举行聚会期间，突然遭人开枪扫射，造成至少4人死亡、10人受伤，其中包括成年人及儿童。警方表示，枪手仍在逃，案件初步怀疑为「有目标」的蓄意攻击。

事发发生在当地时间傍晚6时左右，当地一间餐厅正举行家庭聚会。市副市长李杰森（Jason Lee）较早时指，事发时正举行「一场儿童生日派对」，但警方仅确认是一个家庭活动。李杰森在社交平台写道：「生日派对绝不应该成为让家人感到生命受到威胁的地方。」

圣华金县（San Joaquin County）警长办公室呼吁任何「掌握资讯、录影或目击事件任何部分」的人士提供资料。警方发言人布兰特（Heather Brent）形容事件「令人难以想像」，强调调查仍在初步阶段，暂无更多细节。她表示：「早期迹象显示，这次可能是一次有目标的袭击，但调查人员正从所有方向展开调查。」

史托克顿市市长富加齐（Christina Fugazi）则称事件「不可接受」：「家庭本应聚在一起，而不是站在医院内，祈求亲人能够生还。」

加州被视为全美枪械法例最严谨的州份之一，但近年亦面对法律挑战。2021年，一名联邦法官推翻加州对AR-15等突击步枪的禁令；翌年，美国最高法院裁定纽约的一项限制携枪法例违宪，对加州类似政策构成冲击。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
6小时前
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
4小时前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜女童痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单
大埔宏福苑五级火｜女童痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单
生活百科
14小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
12小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
2025-11-29 15:57 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
10小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
12小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
13小时前
38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园
38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园
影视圈
7小时前