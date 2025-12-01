美国加州家庭聚会爆枪击 酿4死10伤 枪手在逃

美国加州周六（30日）晚上发生枪击案，一个家庭在北部城市史托克顿（Stockton）举行聚会期间，突然遭人开枪扫射，造成至少4人死亡、10人受伤，其中包括成年人及儿童。警方表示，枪手仍在逃，案件初步怀疑为「有目标」的蓄意攻击。

事发发生在当地时间傍晚6时左右，当地一间餐厅正举行家庭聚会。市副市长李杰森（Jason Lee）较早时指，事发时正举行「一场儿童生日派对」，但警方仅确认是一个家庭活动。李杰森在社交平台写道：「生日派对绝不应该成为让家人感到生命受到威胁的地方。」

圣华金县（San Joaquin County）警长办公室呼吁任何「掌握资讯、录影或目击事件任何部分」的人士提供资料。警方发言人布兰特（Heather Brent）形容事件「令人难以想像」，强调调查仍在初步阶段，暂无更多细节。她表示：「早期迹象显示，这次可能是一次有目标的袭击，但调查人员正从所有方向展开调查。」

史托克顿市市长富加齐（Christina Fugazi）则称事件「不可接受」：「家庭本应聚在一起，而不是站在医院内，祈求亲人能够生还。」

加州被视为全美枪械法例最严谨的州份之一，但近年亦面对法律挑战。2021年，一名联邦法官推翻加州对AR-15等突击步枪的禁令；翌年，美国最高法院裁定纽约的一项限制携枪法例违宪，对加州类似政策构成冲击。