奥美妆博主遭勒毙藏箧 前男友认谋杀弃尸

即时国际
更新时间：17:50 2025-11-30 HKT
发布时间：17:50 2025-11-30 HKT

奥地利31岁美妆博主皮珀（Stefanie Pieper）自上周日（23日）失联，上周一警方将她的前男友列为怀疑对象并将其拘捕，上周五（28日）在疑犯的带领下警方在斯洛文尼亚偏远的森林地区发现装有她遗体的行李箱。她的前男友已承认谋杀和弃尸等罪行。

邻居指证曾见凶手

综合外媒报道，施蒂里亚州（Styrian State）警方向公众披露案件详情，上周日皮珀参加圣诞派对后回家，向朋友发讯息称已经安全到家；但随后她又表示有人跟踪她到后楼梯，令她很害怕。之后无论是友人还是同事向她发送讯息她都没有回复，更缺席了上周稍晚的拍摄活动，于是其亲属报警。

邻居向警方透露，皮珀家中曾传出争吵声，而且也有人见过皮珀的前男友出现在该公寓大楼内。警方也查到他多次驾车前往斯洛文尼亚，认为他有可疑，并在上周一（24日）于斯洛文尼亚境内将其拘捕。他因车辆著火而被警方留意，被捕时身处靠近奥地利边境的一间赌场外。
 
他承认自己勒死皮珀，并带领警察前往树林找到藏尸的行李箱。他在上周五被引渡回奥地利，他的爸爸和哥哥也涉嫌参与案件被捕。

