日本熊出没︱北海道已射杀逾960只 冷冻和焚烧设施不敷应用

鉴于熊袭频繁，北海道政府今年已经猎杀960头野生熊只。常见的处理熊尸方法为焚烧，而已经陆续出现焚化炉以及安放熊尸的冷冻设施需求超出负荷的情况。

上之国町今年焚烧数字超去年4倍

《北海道放送》引述消息，日本各地频繁出现日本棕熊及亚洲黑熊袭击、甚至闯进居民家中的事件，严重威胁社会安全。北海道上之国町居民深受其害，政府采取紧急措施，本年已经有104熊遭射杀。连同其他地区，北海道今年已经猎杀超过960头野生熊只，对焚化设施的需求大大提高。

上周二（25日）北海道苫前町更成功捕获一只重达380公斤的「怪兽级」棕熊，前段时间的监控拍到牠能轻松推翻300公斤的捕兽笼。一度令当地猎友会持续戒备。

上之国町官员表示，因为熊只体型庞大，冷冻库每次只能放置一只，导致部分熊尸只能放在冷冻库外面。他坦言，「今年开始使用冷冻库暂存熊尸，因为猎杀数量太多，有时无法当天运出，夏季又容易腐败产生强烈臭味。」尽管焚化设施在9月和10月一直运作，但仍然供不应求。负责焚烧的南部桧山清扫中心工作人员透露，「去年处理30只熊，今年已经焚化120只，超过4倍。」

焚化一具熊尸需要约100公升煤油（香港俗称：火水），比较去年的用量3000公升，今年北海道已经突破7000公升的用量，所需费用也翻倍上升。加上一天只能最多焚化两只熊，无法处理的熊只能在在尸体腐烂前先掩埋再作处理。