印度16岁篮球新秀扣篮 篮球架突倒塌惨遭砸死 闭路电视拍下恐布瞬间

更新时间：06:04 2025-11-30 HKT
发布时间：06:04 2025-11-30 HKT

印度哈里亚纳邦（Haryana）罗塔克（Rohtak）上周发生严重体育设施事故，一名16岁篮球新秀拉提（Hardik Rathi）在当地球场练习时，遭篮球架突然倒下压中胸口，送院后不治。事件引起全国震惊，并触发对体育场地欠缺维修的强烈批评。

事发于27日上午约10时30分，拉提在村内一个由地方议会管理的户外球场训练时，他在无球的情况下尝试扣篮，篮球架突然连根倒塌，并砸向其胸部。拉提的队友发现后，立即冲入球场并将篮架抬走并送院，但他最终因内出血过多伤重不治。

事发闭路电视片段其后在社交平台流传，画面显示篮架瞬间倒下，情况骇人。在事故发生前两日（23日），邻近城市巴哈杜加尔亦有15岁少年因篮架倒塌丧生。

拉提为印度篮球界新秀，自11岁起接受训练，每日练习约6小时，曾在多项全国赛事夺得奖牌，近期他刚完成国家训练营，并与美国球会签约，被视为印度篮球界的新星。

据家属及村民表示，涉事篮架结构老化，自2023年起至少向村委及体育部门投诉超过10次。虽然政府曾批出维修资金，但相关工程一直未落实。死者家属痛斥事件为「严重疏忽导致的死亡」，有家属称：「这不是意外，是谋杀。」

哈里亚纳奥委会已宣布全州暂停体育活动三天；地区体育主任亦已被停职，涉事场地正被封闭调查。邦首席部长 Nayab Saini 表示已下令成立调查小组。

反对派批评政府多年忽视体育基建：「这不是单纯意外，而是政府疏忽造成的死亡。」并要求展开高层调查。 前奥运代表 Ajmer Singh 指，新建设施质素高，但旧场地普遍欠缺保养。他呼吁政府建立定期安全检查制度，避免悲剧重演。

