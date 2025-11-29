Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京警视厅拘2中国人 涉偷证券帐户操纵日本股市获利

即时国际
更新时间：22:41 2025-11-29 HKT
发布时间：22:41 2025-11-29 HKT

日本东京警视厅拘捕2名中国籍男子，涉嫌非法访问并获取证券帐户，购买特定股票，炒高股价后出售获利，违规交易总额超过7000亿日元（约350万港元）。办案组认为有多个犯罪团伙参与其中，将推进查明事实。

据日媒报道，2人涉嫌与他人共谋，在3月17日登录访问证券公司10个不属于自己的帐户，连续发出购买订单等，让东京证券交易所STANDARD市场（中型企业板块）的一档股票看上去买卖活跃，炒作促使股价上升。然后，用嫌疑人经营的川崎市「L&H」公司的帐户超卖约70万股，合计获利约860万日元（约43万港元）。2人涉嫌违反《金融商品交易法》（操纵市场）与《禁止非法访问法》。

据日本证券业协会和金融厅消息，今年通过非法获取帐户进行的违规交易激增，1至10月确认有超过9300宗，合计金额超过7100亿日元（约354万港元）。

