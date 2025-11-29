澳洲总理阿尔巴尼斯官邸内低调辧婚礼 仅请60人爱犬任「戒指童」

澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周六在首都坎培拉的官邸与伴侣乔迪·海顿（Jodie Haydon）举行了一场低调而私密的婚礼。阿尔巴尼斯是澳洲联邦政府成立124年来，第一位在任期间结婚的总理。

124年来首位总理在任内结婚

婚礼由一位民事证婚人主持，只邀请了约60位宾客，当中包括几位内阁部长。仪式于下午在官邸举行，媒体事后才报道此事。一对新人发表声明称：「我们非常高兴能在家人和挚友的见证下，分享我们彼此的爱意和共度余生的承诺。」

声明提到，新人亲自写婚礼誓词，由爱犬托托担任「戒指童」，花童则是海顿5岁的小侄女艾拉。

62岁的阿尔巴尼斯离过婚，育有一子。他在去年情人节向46岁的海顿求婚，海顿从事金融业务，2020年在墨尔本的一次商务晚宴上邂逅阿尔巴尼斯。

两人最初计划在今年5月大选前举办一场盛大的婚礼，阿尔巴尼斯甚至想邀请视为私人好友的加拿大前总理杜鲁多参加。但执政工党策略师担心，在生活成本危机期间举办奢华婚礼，可能会影响政府连任。最后阿尔巴尼斯决定将婚礼延至大选后举行。澳洲国会周四刚开始休会，两人的婚礼就在周六举行。